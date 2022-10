ISTRUZIONE: QUARESIMALE INCONTRA NUOVO MINISTRO VALDITARA, “CENTRALE INCONTRO SCUOLA E LAVORO”

L’AQUILA – L’Assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, anche nella sua veste di coordinatore vicario della Commissione Istruzione della Conferenza Stato Regioni, insieme ai colleghi assessori delle regioni italiane, ha incontrato il nuovo ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Si è trattato di un primo incontro conoscitivo – ha sottolineato l’assessore Quaresimale – ringraziamo il Ministro per la celerità con cui ha voluto avviare un confronto con le Regioni. La questione della programmazione è stato il fulcro di questo primo confronto e il Ministro ha detto di voler avviare un rapporto molto stretto con le Regioni. Tra gli argomenti messi sul tavolo si è parlato di edilizia scolastica e diritto allo studio con la necessità di garantire un livello di risorse adeguato tanto da far partire un vero e proprio piano di intervento, trovando gli strumenti che possano garantire investimenti significativi. Fra i temi più importanti affrontati anche gli Its come ambito di intervento strategico per contrastare la crescente disoccupazione del nostro Paese.

“Dopo la pandemia – ha concluso l’assessore Quaresimale – è necessario saper delineare percorsi formativi che introducano i giovani verso il mondo del lavoro. Dopo questo primo confronto il ministro Valditara si è reso disponibile per visitare tutte le regioni, compreso l’Abruzzo, per affrontare le questioni più nel dettaglio”.