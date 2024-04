ISTRUZIONE SUPERIORE, MAGLIA NERA ALL’ABRUZZO PER CALO DI MATRICOLE

L’Abruzzo registra un netto calo di immatricolazioni all’università. Gli ultimi dati mostrano un crollo generale nel Sud Italia, con sempre più studenti che scelgono le università online. Ecco cosa sta succedendo.

Università, crollo delle iscrizioni in Abruzzo: i dati parlano chiaro

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ovvero l’Anvur, ha confrontato le immatricolazioni del biennio 2011 – 2012 con quelle del biennio 2021 – 2022. È così emerso un quadro impietoso per il Sud Italia, dove si attesta un calo generale delle iscrizioni all’università. La regione che soffre di più è l’Abruzzo, dove si registra un calo del 30,3%. A seguire troviamo la Basilicata, con una riduzione del 24,6%. Terzo posto per la Calabria, dove il numero delle matricole è diminuito del 20,5%.

Complessivamente è stato rilevato che, nell’arco di dieci anni, il numero degli iscritti è sceso al Sud del 16,7% e nelle isole del 17,1%. Lieve diminuzione, pari allo 0,9%, nelle regioni del Centro. A controbilanciare un aumento nel Nord-Ovest e Nord-Est, pari rispettivamente al 17,2% e al 13,4%. A destare particolare interesse è l’aumento degli iscritti alle università online, scelte oggi da uno studente su dieci.

Università online, valida alternativa al percorso tradizionale: i vantaggi

I tanti problemi che investono le università tradizionali portano sempre più studenti a scegliere le università online. Quest’ultime si stanno affermando come un’alternativa sempre più valida. D’altronde, sono numerosi i vantaggi che l’iscrizione in una università telematica affidabile garantisce. Tra questi si annovera la flessibilità. Gli studenti, infatti, possono iscriversi in qualsiasi momento dell’anno e studiare dove e quando desiderano. È possibile anche programmare gli esami in base alle proprie esigenze: la giusta soluzione per chi vuole laurearsi e lavorare allo stesso tempo.

Diversi i corsi di laurea, triennali e magistrali, a cui è possibile accedere. Il tutto senza dover sostenere alcun test di ingresso. Frequentare un’università online, inoltre, permette di evitare i costi per trasporto, alloggio e classico materiale didattico. In questo modo è possibile beneficiare di un notevole risparmio in termini economici. Diversi atenei, inoltre, offrono borse di studio e agevolazioni che aumentano le possibilità di accesso.

In sintesi, l’attuale diminuzione delle matricole nelle università tradizionali riflette un mutamento nel panorama dell’istruzione, con sempre più studenti che optano per modalità di apprendimento online. Le università telematiche stanno guadagnando terreno offrendo flessibilità e accessibilità, rispondendo alle esigenze moderne degli studenti.