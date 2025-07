ISWEB AVEZZANO RUGBY: AL VIA STAGIONE 2025-2026, PRIMO ALLENAMENTO

AVEZZANO – È ufficialmente cominciata la nuova avventura sportiva dell’Isweb Avezzano Rugby: la stagione 2025/2026 ha preso il via ieri con il primo allenamento allo stadio “A. Trombetta” del capoluogo marsicano.

“Un gruppo rinnovato, affamato, pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia con entusiasmo, determinazione e una visione chiara: crescere, consolidarsi e puntare in alto”, si legge in una nota.

La società marsicana ha scelto di iniziare in anticipo rispetto al consueto post-ferragosto, “una decisione che testimonia la l’ambizione e la maturità di un progetto che guarda al futuro con rinnovata e consolidata concretezza. Giovani talenti e senatori di lungo corso si sono ritrovati per dare forma a un gruppo che vuole diventare squadra, con il tempo e con il lavoro quotidiano. Oltre ai giocatori (una parte si aggregherà nel corso dei prossimi giorni), era presente gran parte dell’assetto societario, oltre alla confermata guida tecnica composta dall’head coach Pierpaolo Rotilio, dal vice allenatore nonché tecnico dei trequarti Roberto Quartaroli e dal tecnico degli avanti Alessandro Castagna”.

“Bentornati a molti di voi e benvenuti a molti altri all’inizio di questa stagione sportiva – ha esordito il presidente Alessandro Seritti nella riunione pre – allenamento – abbiamo sempre preparato le stagioni sportive dopo ferragosto ma quest’anno, invece, su impulso dello staff tecnico, abbiamo scelto di anticipare i tempi. Dobbiamo conoscerci meglio, lavorare insieme da subito per creare quell’amalgama e sinergia che nello sport fanno la differenza. Ci saranno tanti nuovi innesti perché vogliamo costruire qualcosa sulla lunga distanza. Il nostro progetto ha obiettivi concreti e una forte ambizione. Sappiamo di avere un potenziale e vogliamo esprimerlo nel migliore dei modi”.

Ambizione che si traduce in programmazione, dedizione e attenzione ai dettagli. A confermarlo è l’head coach Pierpaolo Rotilio, che ha messo l’accento sull’importanza del tempo e del lavoro condiviso: “L’anno scorso abbiamo imparato che serve tempo per diventare squadra, ed è per questo che ci siamo ritrovati molto prima del solito. È fondamentale mettere benzina nelle gambe e capire di che pasta siamo fatti. Tutti avete una caratteristica comune: la voglia di mettervi in discussione. E questo è il primo passo per costruire qualcosa di grande”.

Chiaro e diretto anche il messaggio del tecnico dei trequarti, Roberto Quartaroli: “Dobbiamo essere concreti, andare al sodo. Ogni allenamento deve essere vissuto con impegno, passione e voglia di crescere. Quando scendiamo in campo, mi aspetto fame e determinazione. Non si costruisce nulla senza dare il massimo”. Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandro Castagna, allenatore degli avanti, che ha espresso soddisfazione e orgoglio per far parte ancora una volta del progetto giallonero: “C’è un’energia positiva, c’è voglia di fare ma, soprattutto, c’è la giusta mentalità, quella del lavoro quotidiano, della crescita costante e del rispetto per questa maglia”.

“Il progetto sportivo dell’Isweb Avezzano Rugby è ormai un punto di riferimento nel panorama ovale nazionale: solido, ambizioso e radicato in un territorio che vive il rugby con passione autentica. Una stagione appena iniziata, ma che già promette scintille”, conclude la nota.