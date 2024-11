ISWEB AVEZZANO RUGBY, IN CERCA DELLA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO CONTRO CAVALIERI UNION DI PRATO

AVEZZANO – Riprende, dopo una settimana di sosta, il campionato di serie A1 2024/2025 con l’Isweb Avezzano Rugby pronto a ospitare i Cavalieri Union di Prato.

Domenica, con fischio d’inizio fissato alle 14.30 allo stadio “A.Trombetta” del capoluogo marsicano, il quindici giallonero se la vedrà con una squadra che bene conosce avendola incontrata quattro volte negli ultimi due anni.

“Affrontiamo una squadra ben strutturata, anche se quest’anno non sta brillando. Speriamo che, per i nostri ragazzi, sia l’occasione giusta per ottenere la prima vittoria in campionato”, dichiara in una nota il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.

“Anche se veniamo da cinque sconfitte consecutive, occupiamo una posizione in classifica che non rispecchia i nostri reali valori e che, per questo, non meritiamo. Abbiamo sempre perso di misura, per nostre incertezze in fasi topiche dei match o per errori banalissimi. Come società abbiamo piena fiducia nello staff tecnico e nei giocatori. Puntiamo anche sul pubblico, questa domenica, per portare a casa il primo risultato importante dell’anno. Venite a sostenerci!”.

Aggiunge il pilone Marco Mocerino: “Quella di domenica sarà l’ultima partita in casa del 2024, un match certamente importante. Noi ragazzi abbiamo lavorato tanto e bene in questa settimana, mettendo a punto i dettagli che ci sono mancate nelle ultime uscite. Siamo pronti a scendere in campo con tutta la grinta e l’orgoglio che possediamo”.