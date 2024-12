ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA A PARABIAGO CONTRO LA CAPOLISTA, “NESSUN TIMORE, SIAMO FIDUCIOSI”

AVEZZANO – “Sarà una partita dura, contro la squadra più attrezzata del campionato e, secondo me, la più completa. Ma non abbiamo timore né paura, andremo a Parabiago per batterci fino all’ultimo minuto”.

suonare la carica è Dario Basha, terza centro dell’Isweb Avezzano Rugby che, questa domenica, affronterà in trasferta il Parabiago, team che attualmente occupa la prima posizione in classifica grazie ai ventinove punti finora conquistati.

“Veniamo da due vittorie importanti che hanno accresciuto il nostro morale e incoraggiato la consapevolezza nei nostri mezzi – prosegue in una nota Basha – ogni settimana lavoriamo duramente per limare gli errori e affinare le nostre capacità. Siamo molto fiduciosi, sarà una bella partita”.

Anche Pedro Mercerat, mediano d’apertura e capitano dei gialloneri, è ottimista. “Sono fiducioso, ci siamo allenati bene e la squadra è sempre più compatta. Sapremo farci valere, anche se affrontiamo i primi in classifica. Mantenere alta la concentrazione sarà il punto focale del match, solo così potremo sfruttare appieno il nostro potenziale”.

Il fischio d’inizio è previsto alle 14.30