ISWEB AVEZZANO RUGBY: TUTTO PRONTO PER IL DEBUTTO IN SERIE A1, CLUB SVELA NUOVA MAGLIA

AVEZZANO – Dopo un’intensa preparazione estiva, con una rosa rinnovata e l’entusiasmo per il debutto assoluto in serie A1, l’Isweb Avezzano Rugby domani partirà alla volta di Biella dove domenica, alle ore 14, scenderà in campo contro i padroni di casa.

Diversi i volti nuovi nella squadra allenata dall’head coach Vincenzo Troiani che potrà contare su un mix di giocatori esperti, già conoscitori della categoria, e tante giovani promesse oltre al gruppo solido e consolidato che, negli anni, ha portato il club abruzzese dalla serie B alla serie A1.

“La prima giornata di campionato ci porta a giocare sul campo di una delle squadre che negli ultimi anni è stata un protagonista del girone 1 – spiega Vincenzo Troiani – andiamo in trasferta con la consapevolezza di affrontare una squadra molto ben organizzata, che gioca un rugby totale. Da parte nostra sarà la prima partita ‘vera’ dopo gli innesti estivi. Sarà l’occasione per valutare se possiamo essere competitivi in questa nuova formula del campionato, coscienti che siamo solo alla prima di campionato e pertanto non tutto sarà perfetto”.

Queste le parole di Dago Pais, campionato giallonero: “Sono onorato e orgoglioso di essere stato individuato come capitano per questa stagione. Per me rappresenta una novità e una grande responsabilità. Avverto la fiducia dei compagni di squadra, dello staff tecnico e di tutto l’ambiente. Darò, come sempre, il massimo in campo e fuori, stando vicino ai giovani e lavorando sodo per fare crescere il livello della squadra. Domenica andiamo a Biella e sappiamo che non sarà una passeggiata, però siamo consapevoli dei nostri valori e lo dimostreremo. Li rispettiamo ma andremo lì per fare la nostra partita, non abbiamo paura”.

“Seguirò la squadra a Biella come mia consuetudine e non possono nascondere un pizzico di emozione per questa prima giornata di campionato – commenta il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti – Aver raggiunto questo livello è frutto di anni di lavoro portato avanti con dedizione e responsabilità da parte del consiglio direttivo e dell’intera società. Abbiamo organizzato al meglio questa trasferta per fare in modo che i ragazzi arrivino pronti in campo domenica. Sono convinto che daranno il massimo”.