IT-ALERT: DOMANI UN MESSAGGIO DI ALLARME CHE INTERESSERA’ ANCHE UNA PARTE DEL COMUNE DELL’AQUILA

L’AQUILA – L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo comunica che domani 26 gennaio 2024, intorno alle ore 12.00, sarà diffuso un messaggio sperimentale di IT-ALERT: il nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

IT-ALERT è attualmente in fase di sperimentazione, per cui si avverte che il messaggio di domani, che interesserà solamente una ristretta area del comune dell’Aquila adiacente un impianto di stoccaggio di carburanti, avrà esclusivamente valore sperimentale.

Chi si troverà nelle vicinanze di questo impianto riceverà sul proprio telefonino, qualunque sia il suo operatore telefonico, il messaggio telematico di allerta, che sarà preceduto dalle parole TEST… TEST…

La Protezione Civile chiede ai cittadini che domani riceveranno il messaggio di TEST di compilare il questionario che comparirà sul proprio telefonino facendo clik sul messaggio stesso