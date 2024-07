ITA-LUFTHANSA: SOTTANELLI (AZIONE), “CALENDA PER VENDITA NEL 2018, PERSI 6 ANNI E 6 MILIARDI”

ROMA – “Carlo Calenda, nel 2018, da ministro allo sviluppo economico aveva lavorato per vendere Alitalia e non continuare a gettare fondi pubblici nella compagnia. Fu criticato da tutti e in particolare da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che ne fecero un cavallo di battaglia, in nome dell’italianità e del patriottismo. Oggi, nel 2024, il Governo Meloni-Salvini realizza la vendita di Ita a Lufthansa”.

Così, in una nota, Giulio Sottanelli, capogruppo di Azione in Commissione Bilancio alla Camera: “Peccato che questi 6 anni di ritardo, dovuti al populismo, in cui si sono susseguiti al governo M5S, Lega, PD, Forza Italia e FDI, sono costati alle casse dello Stato oltre 6 miliardi di euro che avremmo potuto utilizzare per la sanità, per il sociale, per l’occupazione e per l’istruzione”.