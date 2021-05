ITABUS SCALDA I MOTORI, INIZIA VIAGGIO IN TUTTA ITALIA

ROMA – Itabus pronta a partire.

Da domani, 27 maggio, il nuovo operatore privato di trasporto su gomma a lunga percorrenza con un modello e servizi innovativi, viaggerà sull’intero territorio italiano.

La flotta è stata presentata ufficialmente oggi, al Maxxi a Roma, con gli azionisti, tutti italiani – Flavio Cattaneo, fondatore del progetto, Luca Cordero di Montezemolo, Lucio Punzo e Giovanni Punzo (presidente Onorario), Isabella Seragnoli e Angelo Donati – evento cui hanno partecipato i ministri Enrico Giovannini, Maria Rosaria Carfagna, e Massimo Garavaglia.

Punto nodale è l’integrazione con altri vettori; la “sinergia con porti, aeroporti e stazioni ferroviarie e possibilità di viaggiare anche nelle fasce notturne”, oltre a garantire “un servizio completo, capillare su tutto il territorio e di collegamento anche dei piccoli centri”.

Itabus – la cui società è sostenuta finanziariamente dall’intervento di Intesa Sanpaolo (attraverso la divisione Imi corporate & investment banking) – a regime vanterà 300 mezzi di ultimissima generazione, consentirà di effettuare 350 servizi al giorno, e 90 milioni di chilometri all’anno, generando occupazione con oltre 1000 posti di lavoro tra diretti e indiretti.

Fin da subito – viene spiegato – saranno serviti Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto. Nei piani è prevista anche la Sicilia, che verrà collegata alla rete, in un’ottica di espansione, nel prossimo futuro.

A bordo – viene raccontato – sono presenti “tutti i comfort di viaggio (distributori automatici, toilette, prese usb e di corrente per ogni poltrona)” e nel bus a due piani “un doppio ambiente Comfort+ e Top, con sedute interamente reclinabili”.

La flotta sarà “rinnovata periodicamente per garantire un’età media inferiore ai 2 anni”. Al centro la “costante sperimentazione, le ultime tecnologie e le migliori alimentazioni sostenibili disponibili sul mercato, grazie alla collaborazione con i partner: Man (come il bus presentato oggi, del gruppo Volkswagen e vincitore del premio ‘coach of the year 2020)’ con un innovativo sistema garantirà manutenzione, programmata e ciclica del bus, Eni fornirà il gasolio Eni diesel+, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2, e Tim abiliterà e renderà fruibili i servizi internet a bordo 4/5G”. Aspetto fondamentale sarà la sicurezza della flotta: dalla presenza di due conducenti per i viaggi notturni e di lunga percorrenza, al monitoraggio costante del veicolo attraverso una sala operativa attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.