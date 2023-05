ITALEXIT: CARLO CONGIU NUOVO COORDINATORE PROVINCIA L’AQUILA, SABATO PRESENTAZIONE

L’AQUILA – Il commissario abruzzese di Italexit, Massimo Pietrangeli, ha nominato Carlo Congiu nuovo coordinatore provinciale dell’Aquila, ruolo rimasto per mesi vacante.

Sabato prossimo, 6 maggio, alle 11, allo chalet della villa comunale dell’Aquila, a due passi dall’Emiciclo, si terrà una conferenza stampa di presentazione. Parteciperà, tra gli altri, lo stesso commissario regionale.

“Con la nomina dell’amico Carlo Congiu – dichiara in una nota Pietrangeli – siamo lieti di aver colmato un altro importante tassello nella organizzazione regionale del partito, un partito che si pone come la vera alternativa ad un sistema tenuto in piedi da attori che ormai da decenni si alternano nel ruolo di Governo e di finta Opposizione; un sistema fatto da partiti e leader che fanno solo finta di attaccarsi, ma che in realtà portano avanti come in una ben collaudata staffetta il lavoro assegnato loro da Bruxelles e dai potentati economici sovranazionali”.