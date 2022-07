ITALIA AL CENTRO: DELEGAZIONE ABRUZZESE AD ASSEMBLEA NAZIONALE, “NOI PROTAGONISTI DEL FUTURO”

L’AQUILA – “È stata una giornata di protagonismo politico e ricca di contenuti. In Abruzzo come in tutta Italia intendiamo essere protagonisti di un ritorno della buona politica, definendo il nostro cantiere sulla base di contenuti programmatici all’altezza delle sfide che i territori e l’intero Paese stanno attraversando”.

È quanto si legge in una nota della delegazione abruzzese che ha partecipato oggi all’assemblea nazionale di Italia al Centro, il partito guidato da Giovanni Toti, che si è tenuta a Roma presso l’Auditorium Antonianum.

Un centinaio fra amministratori, quadri e militanti dal territorio abruzzese hanno preso parte all’evento che, per usare le parole del coordinatore nazionale Gaetano Quagliariello, ha “aperto il cantiere” per la ristrutturazione di un’area che “è stata grande quando è stata grande l’Italia”.

“Contenuti che guardano allo sviluppo socio-economico, a un chiaro ancoraggio valoriale, a un modo di fare politica che può innovarsi negli strumenti ma intende riscoprire il ruolo formativo e aggregativo dei partiti. Intendiamo rivitalizzare l’area liberale, centrale, moderata laddove per moderazione e centralità si intende il pragmatismo e il buon governo, non il luogo degli opportunisti, dei molli e degli invertebrati”.

“Abbiamo le idee chiare e intendiamo essere protagonisti per il futuro della nostra terra – conclude la nota – e per contribuire a portare la nostra amata Italia fuori da una crisi epocale”, conclude la nota.