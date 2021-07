ITALIA CAMPIONE D’EUROPA, INGHILTERRA BATTUTA AI RIGORI: FUOCHI D’ARTIFICIO E FESTA NELLE PIAZZE

ROMA – L’Italia ha vinto il campionato Europeo di calcio battendo l’Inghilterra 4-3 dopo i rigori.

A 53 anni dall’ultima vittoria e a 120 minuti e calci di rigore dall’inizio della sfida infinita di Wembley, tempio del calcio inglese. L’Italia aveva vinto l’ultimo campionato europeo contro la Jugoslavia.

“Siamo stati bravi, abbiamo preso il gol subito ma piano piano abbiamo preso la partita. I ragazzi bravissimi. Questa vittoria è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che in Italia stiano festeggiando. Ora siamo davvero felici”, ha detto ai microfoni Rai, Roberto Mancini, ct della Nazionale che si è appena laureata campione d’Europa battendo l’Inghilterra ai calci di rigore.

Questa la sequenza dei rigori nella finale di Euro 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra, finita 4-3 (1-1 dopo i tempi regolamentari ed i supplementari). Berardi gol (2-1) Kane gol (2-2) Belotti parato (2-2) Maguire gol (2-3) Bonucci gol (3-3) Rushford sbagliato (3-3) Bernardeschi gol (4-3) Sancho parato (4-3) Jorginho parato (4-3) Saka parato (4-3).

Fuochi d’artificio, caroselli, cori ed esultanza alle stelle: è esplosa la gioia degli italiani nelle piazze da nord a sud appena la Nazionale ha vinto ai rigori gli Europei che l’Italia non vinceva dal 1968. È il secondo titolo europeo che l’Italia si aggiudica.

“Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riceverà nella giornata di lunedì la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il Governo”. Lo dice in una nota palazzo Chigi.