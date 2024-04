ITALIA INGHILTERRA DI RUGBY: GRUPPO IANNINI DONA MILLE BIGLIETTI ALLE SCUOLE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Sono 1000 i biglietti che il Gruppo Iannini, rappresentato dall’arch. Eliseo Iannini, ha donato alle scuole cittadine per assistere al big match di sabato 6 aprile , quando le nazionali di Rugby U19 dell’Italia e dell’Inghilterra si sfideranno allo stadio Tommaso Fattori.

Lo rende noto il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano.

“Ho condiviso con immenso piacere – ha dichiarato Scopano – la proposta dell’arch. Iannini di distribuire i biglietti nelle scuole. Lo stadio Fattori sta tornando un importante luogo d’incontro della città e, in questa occasione del 6 aprile, la presenza dei giovani sarà ancor più significativa. Ringrazio, pertanto, Eliseo Iannini in rappresentanza del Gruppo Iannini per la sensibilità dimostrata in un momento in cui la città ha bisogno di sentirsi unita”.

Pochi, intanto, i biglietti ancora disponibili sia per la Tribuna che per i Distinti, acquistabili su ciaotickets.com e presso la sede di Aterno Gas&Power in via Vicentini.