ITALIA VIVA ABRUZZO: MONTICELLI E ZAPPACOSTA COORDINATORI PROVINCIALI, “PRESTO VISITA RENZI”

PESCARA – Continua la fase riorganizzativa di Italia Viva in Abruzzo: Luciano Monticelli, per la provincia di Teramo, e Giancarlo Zappacosta, per la provincia di Chieti, sono i nuovi coordinatori provinciali del partito di Matteo Renzi.

Affiancheranno nelle rispettive province Cristina Marroni, di Teramo, e Marica Bolognese, di San Salvo, nel rispetto della parità di genere che vede il partito di Italia Viva avere doppio incarico di genere, due coordinatori donna-uomo.

Luciano Monticelli, di Pineto, è stato sindaco di Pineto e consigliere regionale. Giancarlo Zappacosta, noto direttore regionale, una vita nella pubblica amministrazione.

“Monticelli e Zappacosta – commenta in una nota il coordinatore regionale Camillo D’Alessandro – sono il sintomo di ciò che si sta muovendo attorno a noi in Abruzzo. Molto entusiasmo e voglia di impegnarsi. A breve in diversi comuni presenteremo i gruppi consiliari di Italia Viva. Abbiamo poco più di un anno per fare la differenza alle prossime regionali. A breve, spero prima di Natale, Matteo Renzi sarà in Abruzzo. Sarà l’occasione per condividere riflessioni e prospettive”.