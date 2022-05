ITALIA VIVA: BELLANOVA AD ORTONA E POI AD ASSEMBLEA REGIONALE A PESCARA

L’AQUILA – Tour abruzzese per la vice ministra per le Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova, Italia viva: domano alle 10-39 ad Ortona, Palazzo Corvi, concluderà la tavola rotonda su Pnrr e ZES promosso dal deputato abruzzese Camillo D’Alessandro, vice presidente commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, alla presenza del ricandidato sindaco Leo Castiglione, che sabato pomeriggio ha presentato la sua coalizione in piazza della Repubblica, del presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, Francesco Menna, del coordinatore supporto Zes dell`Agenzia per la Coesione territoriale, Lorenzo Messi, del consigliere economico del ministro per il Sud, Pier Camillo Falasca, del commissario Zes Mauro Miccio. Saranno presenti, poi, sindaci del territorio, attori economici.

Nel pomeriggio, alle 17:30, Bellanova sarà a Pescara presso l’Auditorium Petruzzi si svolgerà l’assemblea regionale di Italia Viva dal titolo “Verso l’Abruzzo riformista”, parteciperanno partiti e movimenti civici, dirigenti locali del partito di Matteo Renzi.