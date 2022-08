ITALIAN STYLE FESTIVAL: DOMANI LAZZA IN CONCERTO A ORTONA

ORTONA – Il concerto di Lazza in programma domani, giovedì 1° settembre alle 21:30 in Piazza San Tommaso di Ortona (Chieti), darà il via all’edizione 2022 dell’Italian Style Festival.

Lazza sarà il primo artista ad esibirsi, il suo concerto è previsto per domani, giovedì 1º settembre dalle ore 21:30.

Il rapper milanese approda ad Ortona per il suo “Sirio Torur”, con il quale l’artista sta portando sui palchi dei club e dei festival più importanti d’Italia “Sirio”, il suo ultimo album di grandissimo successo, che racconta di un viaggio introspettivo in 17 tracce che attraversano lo spazio e l’Io del rapper milanese, alla scoperta dei suoi lati più intimi e nascosti.

L’album, acclamato da pubblico e critica, ha conquistato le vette delle classifiche nazionali ed internazionali, basti pensare che “Sirio” è uno dei migliori debutti dell’anno con oltre 25 milioni di stream dall’uscita, è tra le prime posizioni della Top Album Debut Global di Spotify e tutte le tracce del disco sono stabili nella Top 50 di Spotify.

In seguito, a casua dell’annullamento del concerto di Capo Plaza, che era in programma per il 2 settembre, per un imprevisto indipendente dall’artista e dall’organizzazione, l’Italian Style Festival riprenderà sabato 3 settembre, con il concerto di Luigi Strangis, fresco vincitore dell’ultima edizione del talent show Amici.