ITALIAN SUMMIT & AWARDS 2024: PRESIDENTE GRUPPO INI FARONI CEO DELL’ANNO PER L’HEALTHCARE

L’AQUILA – Cristopher Faroni, presidente del Gruppo Ini, realtà storica della sanità privata italiana, cin iuna clinica anche a Canistro, in provincia dell’Aquila, è il ceo dell’anno per l’Healthcare.

Faroni ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso della decima edizione CEO Italian Summit & Awards, evento organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, che si è svolto mercoledì 4 dicembre all’Hotel Principe di Savoia a Milano.

Il premio è stato conferito dal Direttore di Forbes al Gruppo INI – Istituto Neurotraumatologico Italiano e al suo Presidente, Cristopher Faroni, per “l’eccezionale contributo all’innovazione, alla qualità e all’eccellenza nel settore healthcare”.

Questo riconoscimento sottolinea l’impegno del Gruppo INI nell’offrire cure mediche all’avanguardia e nel promuovere una visione del settore sanitario basata su innovazione, sostenibilità e centralità del paziente. Sotto la guida del Presidente Cristopher Faroni, il Gruppo INI si è distinto per il suo modello integrato di cura e per il costante investimento in tecnologie mediche di ultima generazione.

“Ricevere questo premio è un onore e un risultato che dedico a mia sorella Jessica con cui, giorno dopo giorno, abbiamo costruito questo successo che condivido con l’intero team del Gruppo INI. La nostra missione è migliorare la vita delle persone attraverso una sanità d’eccellenza e accessibile, e questo riconoscimento conferma che stiamo andando nella giusta direzione,” ha dichiarato Cristopher Faroni.

“E’ ancor più gradito perché arriva dopo anni particolarmente duri, ma dai quali siamo usciti a testa alta, con risultati economici gratificanti, soprattutto grazie alla solidità familiare e ai valori che ci ha trasmesso mio padre, il Prof. Delfo Galileo Faroni, che fondò il Gruppo nel 1947”.

“Siamo già proiettati verso il futuro – conclude Faroni – con nuovi investimenti programmati su tecnologia di ultima generazione, implementazioni con l’AI, l’apertura di nuovi servizi integrati, la formazione dei giovani, con nuovi corsi di laurea che attiveremo grazie alle partnership già avviate con le Università Sapienza e Tor Vergata. Sempre con il paziente al centro, e con l’entusiasmo che caratterizza il nostro operato dal 1947”.

Il CEO Awards rappresenta uno dei massimi tributi al talento e all’innovazione imprenditoriale, celebrando le figure e le organizzazioni che stanno trasformando i loro settori di riferimento. La categoria healthcare, in particolare, premia le realtà che hanno saputo rispondere con successo alle sfide globali della salute e del benessere, apportando un impatto significativo sulla vita dei pazienti e sull’evoluzione del sistema sanitario.

Il Gruppo INI da oltre 70 anni è punto di riferimento per la sanità privata ed accreditata SSN. Il Gruppo è articolato in 10 strutture ed è presente nel Lazio ed in Abruzzo con 1.200 posti letto e quasi 2000 collaboratori.

Le divisioni sono abilitate al ricovero per acuzie, dall’oncologia, all’ortopedia, alla riabilitazione, alle RSA, offrendo un’assistenza a 360 gradi al paziente. Il Gruppo INI è stato il primo nel Lazio a utilizzare il litotritore per la calcolosi renale, primo in Italia a utilizzare la risonanza magnetica nucleare, primo ad utilizzare il robot in ortopedia ed è tra i più importanti centri di oncologia del Lazio con certificazioni internazionali ESMO e MASCC. I centri per l’età evolutiva del Gruppo INI e Villa Alba, sono inseriti dall’Istituto Superiore di Sanità come centri di riferimento per l’Autismo.

Il CEO Italian Summit & Awards Il CEO Italian Summit & Awards da 10 anni raduna la più grande community italiana dedicata al top management, con la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati, imprenditori, direttori generali, presidenti di enti istituzionali e fondazioni, oltre che opinion leader e accademici in ambito economico finanziario.