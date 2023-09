ITS: A TERAMO NASCE UN NUOVO CORSO DI MECCATRONICA

TERAMO – “Abbiamo voluto con convinzione questa sede distaccata dell’ITS Meccatronica qui a Teramo per allargare l’offerta formativa qualificata sul territorio e dare maggiori possibilità ai giovani nel settore dell’automotive”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Formazione, Pietro Quaresimale, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dall’ITS Meccatronica di Lanciano per presentare il nuovo corso di Tecnico superiore per l’automazione di prossima attivazione all’Istituto “Alessandrini-Marino” di Teramo.

“L’obiettivo principale è dare le giuste opportunità ai ragazzi di potersi qualificare in modo da avere un accesso privilegiato nel mercato del lavoro grazie appunto alla specializzazione conseguita con il corso ITS”.

In questo senso, l’assessore Quaresimale ha voluto sottolineare “il grande lavoro che stanno facendo i Centri per l’impiego, interessati da un processo di rinnovamento che li sta rafforzando nelle risorse e nelle competenze”.

“I Centri per l’impiego – ha aggiunto Quaresimale – stanno tornando a svolgere con coerenza la funzione per la quale sono nati: favorire l’incrocio/domanda offerta di lavoro e porsi sul mercato del lavoro come interlocutori privilegiati delle aziende che cercano personale. È un processo lungo e difficile, ma in Abruzzo stiamo raccogliendo i primi risultati di un lavoro silenzioso che sta cambiando il rapporto lavoratore/Centro per l’impiego”.