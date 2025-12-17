ITS ACADEMY: 136 MILIONI SU ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, “FORZA AL PERCORSO INTRAPRESO”

L’AQUILA – Ammontano a oltre 136 milioni le risorse che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato per rafforzare la riforma della filiera tecnologico-professionale, promuovendo il potenziamento dei percorsi formativi e dell’orientamento degli ITS Academy.

“Si tratta di un segnale importante – sottolinea in una nota l’ingegnere Mara Laglia, presidente della Fondazione ITS Efficienza Energetica dell’Aquila – che dà forza al percorso intrapreso che punta a formare le professionalità necessarie al mercato del lavoro, presente e futuro, nel settore dell’efficientamento energetico. Grazie ai corsi attivati dalla nostra Academy l’incontro tra domanda e offerta si fa concreto, come d’altra parte dimostrano i numeri: oltre il 95% dei nostri studenti trova lavoro entro un anno dal diploma, anche grazie alla significativa valenza degli stage in azienda. Inoltre, l’alta richiesta di professionisti specializzati nella pubblica amministrazione, la possibilità di riscatto degli anni dei corsi a fini pensionistici e i convinti investimenti del Ministero dell’Istruzione, fanno del nostro progetto un punto di riferimento sia per gli alunni che ci scelgono che per le aziende che fanno rete, insieme agli attori istituzionali. Una grande sinergia che sta portando importanti benefici al settore”.

“Nello specifico dell’ultimo decreto firmato dal ministro, si prevede la destinazione di una quota di oltre 121 milioni per la realizzazione di percorsi destinati a formare le nuove figure professionali introdotte dalla riforma del sistema degli ITS Academy e previste nel nuovo repertorio varato dal Ministero nelle aree dell’energia, della mobilità e della logistica, della chimica e delle nuove tecnologie della vita, del sistema agroalimentare, del sistema casa e dell’ambiente costruito, della meccatronica, del sistema moda, dei servizi alle imprese, delle tecnologie per i beni culturali, delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati”.

“Un altro importante intervento del decreto destina 15 milioni di euro per ampliare la conoscenza dell’offerta formativa degli ITS Academy da parte delle famiglie e degli studenti e per migliorare le azioni di orientamento anche in relazione ai percorsi della filiera del 4+2, attraverso il finanziamento di progetti promossi dalle fondazioni ITS, in rete fra loro”.

“Strumenti importanti – conclude l’ingegnere Mara Laglia – che confermano la bontà e la lungimiranza del percorso avviato e in cui abbiamo fortemente creduto”.