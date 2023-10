ITS ACADEMY AGROALIMENTARE, CAREER DAY: ALTA FORMAZIONE PER IL MONDO DEL LAVORO

TERAMO – Un giorno dedicato ai colloqui conoscitivi e valutativi tra aziende e candidati, studenti in corso e diplomati Istituto Tecnologico Superiore (Its).

Si tratta del Career Day – alta formazione per il mondo del lavoro nel segno di un dialogo concreto tra formazione e imprese – che si è tenuto stamattina nella sede dell’Its Academy Sistema Agroalimentare Teramo.

Tra le tante aziende che collaborano con l’istituto erano presenti Amadori, Spinosi Marketing Strategies, BereBene, Cherubini Farm, Squadra Iot, Terrantica, aziende del territorio abruzzese che hanno potuto selezionare i candidati per l’iscrizione al percorso, al tirocinio formativo e per una eventuale assunzione.

“La partecipazione concreta e operativa delle aziende al percorso formativo degli Its Academy” spiega in una nota la presidente Enrica Salvatore “è ciò che rende l’Its un vero ponte verso il mondo del lavoro. Oggi le aziende scelgono i nostri futuri studenti, allo stesso tempo valutano i ragazzi che stanno frequentando il percorso formativo, realizzando una perfetta sintesi di ciò che il nostro Istituto si pone come obiettivo: formare le risorse perfette per il settore agroalimentare. Il Career day è un momento importante anche per gli studenti che in questa occasione scelgono l’azienda in cui effettuare il tirocinio obbligatorio, ben 800 ore, sei mesi e più di esperienza in azienda; e infine oggi sono qui anche ex studenti oggi assunti, a testimoniare l’efficacia di un progetto formativo condiviso con il mondo imprenditoriale”.

Durante la mattinata la presenza delle Istituzioni ha sottolineato il valore strategico dell’alta formazione tecnica: un saluto è stato portato dal sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto che ha voluto sottolineare l’importanza di una proposta formativa vicina al tessuto imprenditoriale e attenta all’innovazione nel settore agroalimentare, un saluto anche dall’assessore regionale a lavoro e istruzione Pietro Quaresimale che ha ribadito la grande importanza degli Its per la Regione, testimoniata anche dalle risorse messe in campo a livello regionale, ben 12,4 milioni, una quota considerevole della programmazione dell’Fse Plus.

Il bando per l’iscrizione al biennio 2023-2025 e ogni altra informazione è reperibile su https://www.itsteramo.it/