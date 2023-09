ITS ACADEMY TERAMO: AL VIA IL 30 OTTOBRE DUE CORSI DI FORMAZIONE PER ESPERTI DEL SETTORE TURISMO

TERAMO – La ITS Academy ha presentato questa mattina a Teramo, negli spazi della Biblioteca regionale Melchiorre Delfico, la proposta formativa per esperti nel settore del turismo con due corsi gratuiti.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore regionale alle Politiche Formative, Pietro Quaresimale, il direttore dell’ITS, Ciro Nardinocchi, il preside della Scuola Capofila, “Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli Giulianova” e responsabile dei corsi Luigi Valentini e la giunta esecutiva dell’Academy.

L’ITS, parte del Sistema degli Istituti Tecnici Superiori promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, propone un’offerta formativa post diploma e un servizio per il territorio regionale.

I percorsi formativi sono due e prenderanno il via dal 30 ottobre, mentre fino al 12 è possibile inviare le iscrizioni: il corso di Marketing e Comunicazione Digitale – Tecnico superiore per la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche e quello di Hospitality Manager – Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive. I corsi sono GRATUITI, finanziati dalla Regione Abruzzo e pensati per formare un numero limitato di professionisti altamente richiesti dal mercato del lavoro nel settore turistico e culturale, affinché, conseguita la formazione abbiano subito uno sbocco lavorativo sul territorio.

“L’esordio nel campo dell’Alta formazione dell’ITS Turismo Cultura è un ulteriore elemento nel processo di crescita dell’Abruzzo come realtà capace di creare competenze in grado entrare dalla porta principale del mercato del lavoro – dichiara l’assessore regionale alle Politiche Formative Pietro Quaresimale – . L’offerta formativa presentata oggi dall’ITS assume poi un’importanza particolare non foss’altro per il fatto che il turismo rappresenta uno degli asset portanti dell’economia regionale. Con i corsi ITS noi siamo in grado di collocare sul mercato del lavoro personale altamente specializzato in un settore che molte volte ha vissuto di improvvisazione. La proposta dell’ITS Cultura Turismo è stata possibile poi grazie all’impegno concreto della Regione Abruzzo che nella programmazione europea dei prossimi sette anni ha investito molto in questo campo. Ventuno milioni di euro per finanziare 42 corsi per tutti gli ITS regionali: per il prossimo biennio le risorse a disposizione sono 11 milioni, ma siamo pronti a mettere altre risorse in base alla domanda che arriva da giovani e famiglie”.

INFO SUI CORSI

Attività e lezioni dei due indirizzi cominceranno il 30 ottobre. Entrambi i corsi avranno sede nei locali dell’Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli Giulianova. I corsi hanno durata biennale.

Vi sono borse di studio a copertura del percorso o parte di esso, viene rilasciato un diploma statale di Tecnico Superiore, corrispondente al 5° livello EQF (European Qualification Framework).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 12 ottobre, esclusivamente tramite procedura telematica accessibile dall’apposita sezione del sito www.itsturismoecultura.it.

La selezione per l’ammissione ai percorsi sarà basata su: valutazione dei titoli e delle esperienze; esito della prova scritta – Test multidisciplinare; colloquio psicoattitudinale-motivazionale.

Certificazioni.

Durante il percorso gli allievi potranno superare specifiche attività formative per ottenere le seguenti certificazioni: Certificazioni di inglese Cambridge; Attestato di formazione in materia di Igiene degli Alimenti; Attestato di Sicurezza sul Lavoro.

1) Marketing e Comunicazione Digitale – Tecnico superiore per la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche – Sede: c/o Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli Giulianova

L’obiettivo è formare una figura professionale polivalente e trasversale rispetto ai diversi comparti aziendali delle imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica, in particolare settore alberghiero ed extralberghiero e quello della promozione turistica. L’esperto in Marketing e Comunicazione Digitale, dal punto di vista delle hard skills, ha elevate competenze nell’ambito della promozione dei prodotti del “Made in Italy”, nello sviluppo di strategie di comunicazione e nel predisporre piani di marketing aziendali, essendo in grado di individuare ed analizzare le dinamiche ed i meccanismi macroeconomici del mercato turistico e nel saper raccogliere, selezionare ed interpretare dati rilevanti, sia di natura qualitativa sia di natura quantitativa. Il Tecnico superiore sarà in grado di:

· gestire e promuovere le relazioni e i rapporti con soggetti pubblici e privati del settore per definire un’adeguata offerta dei prodotti turistici del territorio;

· acquisire un’ampia conoscenza dei mercati e dei comportamenti dei consumatori tramite un’efficiente capacità di raccolta e gestione di dati;

· gestire le relazioni con la clientela e realizzare azioni di customer satisfaction, utilizzare i principali social network, gestire le campagne di web advertising per la promozione dei prodotti e/o servizi turistici;

· promuovere i prodotti/servizi del ‘Made in Italy’, con particolare attenzione al “Brand Abruzzo”, dei quali conosce le specifiche caratteristiche tecniche;

· gestire e controllare i piani di vendita monitorando la soddisfazione della clientela;

· supportare la gestione dell’impresa tramite l’analisi dei dati, la gestione delle risorse umane, la finanza, la catena di approvvigionamento e la tecnologia dell’informazione;

· utilizzare applicativi digitali che sono propri del mondo del marketing turistico, in particolare finalizzati alla creazione di un sito web di una struttura ricettiva;

· utilizzare e inserire immagini e realizzare testi, collegare il booking engine, collegare il CRM aziendale, ideare e creare pacchetti vacanza, promuovere la struttura e i singoli pacchetti in Google e nei social media, realizzare newsletter e gestire le prenotazioni;

· riconoscere i principali vantaggi offerti dalla Business Intelligence e Artificial Intelligence nel campo dello studio dei dati dei fenomeni turistici in un territorio e per segmenti di mercato;

· supportare la gestione dell’impresa tramite l’analisi dei dati, la gestione delle risorse umane, la finanza, la catena di approvvigionamento e la tecnologia dell’informazione.

Info, programma e iscrizione qui: https://www.itsturismoecultura.it/corsi/tecnico-superiore-per-la-valorizzazione-delle-risorse-culturali-e-paesaggistiche-marketing-e-comunicazione-digitale/2-3.html

2) Hospitality Manager – Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive

L’obiettivo è quello di formare una figura professionale che abbini le competenze specifiche del settore turistico alberghiero con quelle delle nuove tecnologie. L’Hospitality Manager conosce ed amministra correttamente l’impresa ricettiva, coordinando l’organizzazione del lavoro, la definizione delle procedure e l’efficacia operativa dei diversi reparti sovraintendendo tutti i processi gestionali di un albergo: amministrazione e gestione della struttura, Marketing, Food & Beverage Management, Room Division, Customer care. L’ITS intende formare un professionista molto richiesto dal mercato di settore in grado di: A

· Affiancare e gestire la direzione nelle imprese ricettive;

· Essere responsabili dell’accoglienza;

· Affiancare e gestire la direzione degli hotel termali e dei centri benessere,

· Gestire il Food & Beverage Department nelle Imprese ricettive;

· Coordinare e gestire l’accoglienza ed il marketing in aziende produttrici di prodotti tipici artigianali ed agroalimentari;

· Gestire iniziative di turismo esperienziale e culturale.

Info, programma e iscrizione qui: https://www.itsturismoecultura.it/corsi/tecnico-superiore-per-la-gestione-di-strutture-turistico-ricettive-hospitality-manager/2-2.html