ITS: VACCA, “PASSA ALLA CAMERA LEGGE DI RIFORMA, GRANDE OCCASIONE PER ABRUZZO”

ROMA – “E’ stata approvata alla Camera Legge per valorizzare e potenziare gli ITS. Ho lavorato molto a questa norma e ho portato sul tavolo di lavoro tutte le istanze che ho ricevuto dalle visite eseguite negli ITS abruzzesi negli scorsi mesi. Gli istituti di Pescara, Lanciano, L’Aquila, Ortona e Teramo avranno un’opportunità di crescita importante grazie a questa approvazione. Ora mi auguro che in Senato il sì arrivi rapidamente anche alla luce del fatto che più forze politiche hanno contribuito alla stesura di un testo che va a rafforzare la formazione professionale terziaria in Italia e la porta al pari di altre realtà europee” lo afferma il Deputato M5s della Commissione cultura e istruzione Gianluca Vacca

“Questo progetto di Legge – spiega Vacca – godrà di 1.5 miliardi di investimenti fino al 2026 grazie all’impegno del Governo sancito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e consentirà finalmente all’Italia di aumentare massicciamente il numero degli iscritti agli ITS, con ricadute sicuramente positive sull’occupazione giovanile. Basti pensare, infatti, che ad oggi oltre l’80% degli studenti trova lavoro a un anno dalla conclusione dei percorsi formativi professionalizzanti. Ma i benefici saranno avvertiti anche dalle imprese, che riusciranno facilmente a reperire personale altamente qualificato e saranno così incentivate a restare in Italia e in Abruzzo, piuttosto che a delocalizzare. Grazie a un emendamento particolarmente importante del MoVimento 5 Stelle – conclude il Deputato- si introducono gli Its nel sistema della formazione continua per i lavoratori che necessitano di aggiornamento professionale”.