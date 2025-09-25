ITSEE L’AQUILA E TECHNOLOGY FOR ALL ACADEMY: DOPPIO APPUNTAMENTO CON LE PROFESSIONI DEL FUTURO

L’AQUILA – All’Aquila ottobre si apre all’insegna della formazione e dell’innovazione, con due iniziative che puntano a guidare studenti e giovani verso le professioni più richieste nei prossimi anni.

Due appuntamenti diversi ma complementari – si legge in una nota -, entrambi pensati per avvicinare le nuove generazioni a un mondo del lavoro sempre più orientato a tecnologia, sostenibilità e competenze digitali: il Technology for All Academy e l’Open Day dell’Abruzzo Green Academy – Itsee L’Aquila.

Il primo evento è in programma giovedì 2 ottobre 2025: il Technology for All Academy trasformerà il Consiglio regionale d’Abruzzo in un grande spazio di confronto e sperimentazione, dalle ore 9:00 alle 18:00.

La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali dell’assessore regionale Roberto Santangelo e dei rappresentanti del mondo accademico e istituzionale, con il coordinamento dell’ingegnera Mara Laglia, presidente della Fondazione ITS Efficienza Energetica dell’Aquila.

Il cuore dell’Academy saranno le testimonianze dei professionisti, provenienti da enti pubblici, università e aziende innovative, che racconteranno le loro esperienze e condivideranno prospettive sulle nuove figure professionali nei settori del territorio e del patrimonio culturale. A completare il programma, un ricco calendario di dimostrazioni tecnologiche dentro e fuori la sede del Consiglio regionale: dai droni ai sistemi GIS, dalle immagini satellitari ai laser scanner 3D, fino al georadar e alle termocamere. Una vera e propria full immersion che permetterà a studenti e docenti di entrare in contatto diretto con strumenti e applicazioni all’avanguardia.

Una settimana più tardi, giovedì 9 ottobre 2025, sarà la volta dell’Open Day dell’Abruzzo Green Academy – Itsee L’Aquila, in programma dalle ore 10:00 presso la sede di Via Acquasanta. Un’occasione per conoscere da vicino i corsi del biennio 2025/2027, con particolare attenzione a due percorsi formativi altamente innovativi.

Il primo è il corso per Energy Manager, che prepara esperti nella gestione e conduzione di impianti industriali, con competenze in efficienza energetica, manutenzione, energie rinnovabili e digitalizzazione dei processi produttivi. Figure professionali di questo tipo trovano spazio in tutte le imprese 4.0 impegnate nella transizione ecologica.

Il secondo percorso è quello per Home & Building Manager, rivolto a chi vuole specializzarsi nella progettazione e realizzazione di edifici sostenibili e intelligenti. Il corso integra l’uso di strumenti digitali avanzati, come BIM, REVIT, AUTOCAD e piattaforme collaborative, per formare professionisti in grado di rispondere alle sfide del futuro nell’edilizia e nella gestione degli spazi abitativi.

Le iscrizioni ai corsi del biennio 2025/2027 sono aperte fino al 30 ottobre 2025 (www.itsenergia.org)

Due eventi, due date da segnare in agenda, ma un unico obiettivo: offrire ai giovani strumenti, orientamento e opportunità concrete per costruire il proprio percorso professionale, in un dialogo costante tra scuola, università, imprese e istituzioni.