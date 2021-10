ITSEE L’AQUILA: ISCRIZIONI AI CORSI PROFESSIONALI BIENNIO 2021-2023 FINO AL 15 OTTOBRE

L’AQUILA – Si chiuderanno venerdì 15 ottobre le iscrizioni al nuovo ciclo di corsi del biennio 2021-2023 per “tecnico superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici” e per “tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building”, all’Istituto tecnico superiore in efficienza energetica (Itsee) dell’Aquila, che offre percorsi formativi di eccellenza gratuiti a diplomati, laureandi e laureati, capaci di garantire nella quasi totalità dei casi uno sbocco occupazionale immediato.

L’inizio delle lezioni, tenute da docenti universitari, manager ed esperti del settore, è previsto per il venerdì 29 ottobre, e dopo due anni di pandemia e di conseguenti limitazioni anti-contagio, torneranno ad essere tutte in presenza, con la possibilità dunque di effettuare stage in azienda e partecipare alle trasferte previste nell’ambito del progetto europeo Erasmus.

Sono ammessi fino a 25 iscritti e 5 uditori per ciascun corso, e le selezioni per il corso “tecnico superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici” sono in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 14, mentre quelle per accedere al corso per “tecnico superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici”, il 21 ottobre alla stessa ora.

Commenta il presidente Itsee Carlo Imperatore, “Finora abbiamo registrato un gran numero di candidature, da molte regioni d’Italia. Del resto la richiesta dei giovani tecnici da noi formati da parte delle aziende registra quest’anno una ulteriore crescita, complice il moltiplicarsi di cantieri dell’eco-sisma bonus. Questo significa che tutti coloro che si diplomano nel nostro Itsee hanno un lavoro assicurato, aspetto che ci riempie di orgoglio”.

Aggiunge Imperatore: “Aspetto decisivo, per la qualità della didattica e la possibilità di poter tornare a fare lezioni in presenza, ovviamente nel rispetto delle normative anti contagio, perché non è il tempo di abbassare la guardia. Questo significa che si potrà tornare a fare stage presso le aziende con noi convenzionate, una esperienza sul campo che è decisiva dal punto di vista della completezza formativa”

Entrambi i corsi, riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si articolano in due anni accademici per un totale di almeno 1.800 ore, di cui 800 di attività d’aula e laboratorio, 200 ore di project work e alternanza e 800 di stage in Italia e all’Estero (Ungheria, Spagna, Regno Unito, Austria, Malta…) tramite il progetto Erasmus+.

“La richiesta dei nostri diplomati è sempre in crescita anche perché le misure Governative sono dirette a dare concreta attuazione alla cosiddetta transizione ecologica che è centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sia nel settore dell’edilizia che dell’industria sostenibile sono necessarie diverse migliaia di Tecnici specializzati. I nostri percorsi consentono un inserimento immediato perché realizzati direttamente in Azienda e in Società e studi professionali in tutta Italia”, conclude Imperatore.

I corsi sono completamente gratuiti e valgono un diploma di V Livello EQF (Quadro europeo delle qualifiche), titolo valido anche per concorsi pubblici, che danno accesso alle migliori opportunità occupazionali sul mercato del lavoro nazionale ed internazionale.

La sede delle attività d’aula è all’Aquila, in via Acquasanta ma le attività di project work e di stage potranno essere svolte sia in Italia che all’estero.

L’obiettivo è formare le figure tecniche richieste dalle Imprese in un contesto imprenditoriale che cambia rapidamente, visto che l’Itsee costituisce il canale di formazione superiore post-secondaria non universitaria ed è gestita da una fondazione di partecipazione costituita da scuole, imprese, università, centri di ricerca, enti locali, enti accreditati che collaborano per una formazione di alto profilo tecnologico.

I docenti altamente qualificati, provengono per almeno il 50% dal mondo delle imprese e delle professioni e per l’altra metà da Istituti scolastici, Università, Centri di ricerca e formazione