IVA AGEVOLATA AI CONDOMINI: ACCI MONTESILVANO ADERISCE A CAMPAGNA NAZIONALE

MONTESILVANO – l’Associazione Consumatori Cittadini Italiani (Acci) di Montesilvano aderisce alla campagna nazionale per verificare la corretta applicazione dell’IVA agevolata al 10% sulle bollette energetiche negli edifici in condominio e assistere gli amministratori nelle richieste di rimborso.

I presupposti per un rimborso della maggiore imposta pagata finora per le forniture alle parti comuni dei condomini ad esclusivo uso residenziale, su cui non è stata applicata l’Iva al 10% ma l’aliquota piena seguendo

il precedente orientamento del Fisco, sono fondati e già posti al vaglio dei legali esperti ACCI nei mesi scorsi.

Il team di consulenti ed esperti dell’associazione a livello Nazionale , con il supporto del Comitato scientifico di Legal Building Academy, coordinato dall’ avv. Peter Lewis Geti, ha approfondito la controversa applicabilità dell’aliquota IVA agevolata per gli edifici in condominio.

Rispondendo all’interpello n. 911-858/2021, formulato dal gruppo di lavoro ACCI, la Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti che tracciano la strada per l’interventi degli Amministratori a tutela degli interessi dei condomini.

“Grande soddisfazione per l’avvio di questa campagna, che si affianca alle numerose attività già attivate a tutela del Condominio e dei condomini, per migliorarne la qualità della vita e rafforzarne la tutela dei diritti in qualità di consumatori. I nostri esperti sono quindi a disposizione per supportare gli amministratori nella tutela dei diritti dei condòmini» – dichiara Antonella Vinella, presidente nazionale Acci.