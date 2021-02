IZS “CAPORALE”, DESIGNATO STAMATTINA PIETRO ENZO DI GIULIO

L’AQUILA – Il Consiglio regionale riunito questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo ha designato il componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” nella persona del dottor Pietro Enzo Di Giulio.

Alla votazione hanno preso parte 29 consiglieri regionali, con Di Giulio che ha riportato 17 voti, 11 le schede bianche, 1 scheda nulla.

“Pietro Enzo Di Giulio è il componente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’, il veterinario di Roseto degli Abruzzi è stato votato con 17 voti ovvero il plenum della maggioranza del Consiglio regionale nella seduta odierna”, dichiara Antonio di Gianvittorio ( Lega ), consigliere regionale, che scrive: Giungano al dott. Di Giulio le congratulazioni per l’elezione e gli auguri di buon lavoro, la sua presenza in seno al Consiglio di amministrazione dell’Izs rafforza e consolida l’operato svolto dall’ Ente sanitario, con sede a Teramo, in quest’anno flagellato dalla pandemia ” conclude Di Gianvittorio.

