L’AQUILA – La legge non scritta dello spoils system e della spartizione politica delle poltrone sembrerebbe non risparmiare nemmeno l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale”, che da marzo ha il cda a tre vacante, con il bando prorogato a fine settembre, per dare una guida ad un ente sanitario, uno strumento tecnico-scientifico di livello anche internazionale, strategico per lo Stato e e le Regioni Abruzzo e Molise, con sede a Teramo, che deve garantire servizi veterinari e importanti collaborazioni tecnico-scientifiche.

Dove insomma, protestano le voci critiche tra i 600 dipendenti, dovrebbe valere innanzitutto l’alta e comprovata competenza in materia, quella della scienza veterinaria, e non l’appartenenza.

Alla luce del fatto che, statuto Izs alla mano, i tre componenti del cda – uno nominato dal Ministero della Salute, uno dalla Regione Abruzzo e uno dalla Regione Molise – non solo devono essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente, ma devono avere anche una “comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare”.

Per tale ragione si registrano dunque polemiche innanzitutto per il posto di componente del nuovo cda, ad appannaggio del Ministero della Salute, che ha già designato il 6 agosto con un atto a firma del ministro Orazio Schillaci, Sara Accili, 30enne biologa molecolare di Sulmona, collaboratrice di Abruzzo progetti, di cui però in ambienti dell’Izs si contesta un curriculum, senz’altro buono, ma che non mostra una particolare, pesante e specifica attitudine in discipline veterinarie. Si dice che sia in quota Fdi e vicina al senatore aquilano Guido Liris.

Simile discorso per il secondo posto di componente del cda a disposizione della Regione Abruzzo ancora non designato: il bando indetto a marzo è stato infatti prorogato a fine settembre, con quattro professionalità che erano già state selezionate, alle quali però, assicurano i bene informati, si potrà aggiungere ora, come nuova favorita, l’avvocato teramana Arianna Fasulo, impiegato amministrativo della Ruzzo reti, ex coordinatrice della Lega di Teramo, ed ex vice segretaria provinciale, poi passata a Noi Moderati, diventando responsabile del partito a Giulianova, di cui è segretario regionale il teramano ex parlamentare Paolo Tancredi.

Per quanto riguarda infine la designazione in capo alla Regione Molise, manca solo l’ufficialità della conferma del presidente uscente, Alfonso Cantone, avvocato, ex consigliere comunale di Venafro in Molise, ed ex consigliere della provincia di Isernia, come civico di area Forza Italia, vicino politicamente ad Aldo Patriciello, eurodeputato azzurro di lungo corso e imprenditore della Sanità, anche lui di Venafro.

In tutti e tre i casi, senz’altro delle buone professionalità, ma si aggiunge dentro l’Izs, non nella materia veterinaria, che è quello che dovrebbe contare. Il compenso del presidente è di circa 30mila euro l’anno, dei due componenti del cda circa 15mila euro, sempre annui.

Una volta effettuate le designazioni il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio di Fdi, con proprio decreto nominerà il cda, ma occorrerà attendere ottobre, perché appunto manca il componente abruzzese.

A marzo 2025 è infatti scaduto il precedente cda, nominato a marzo 2021, sempre con decreto presidenziale di Marsilio, composto dal presidente Cantone, da Enzo Pietro Di Giulio, medico veterinario che aveva fatto ricorso e vinto al Tar contro la nomina dell’avvocato Davide Calcedonio Di Giacinto, e da Gaetana Ferri, in quota Ministero, laureata in Medicina Veterinaria e specializzata in Ispezione degli Alimenti di origine animale e in Microbiologia.

Come si vede tutti e tre con un curriculum con chiare competenze veterinarie.

Per il nuovo cda il Consiglio regionale ha dunque pubblicato un avviso il 7 marzo e a stretto giro il 20 marzo la direzione Affari della Presidenza e legislativi del consiglio regionale, ha trasmesso al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e ai capigruppo, l’istruttoria delle domande pervenute, con i noi di cinque candidati, di cui uno però non ammissibile, proprio Di Giulio in quanto già componente per due mandati consecutivi del cda.

Ammessi invece Andrea Di Provvido, teramano, dirigente veterinario prima alla Asl Pescara e oggi con lo stesso ruolo alla Asl di Teramo, nella disciplina Sanità animale, e incarichi di docenza presso lo stesso Izs; Alessandro Iachini Bellisarii, pescarese, collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro presso la Asl di Pescara, ed ex ispettore d’Igiene degli alimenti alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Giuseppe Torzi, di Torrebruna, in provincia di Chieti, direttore del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche alla Asl Lanciano – Vasto – Chieti, direttore del dipartimento Prevenzione, professore a contratto alla D’Annunzio di Dietistica, E infine tornato a candidarsi l’avvocato Davide Calcedonio Di Giacinto, di Atri in provincia di Teramo, ex componente di cda dell’Università di Teramo, attuale componente dell’assemblea di Flag Costa blu e delegato Dmc Riviera dei Borghi Acquavica s.c.a.r.l.. società partecipata dall’Izs.

Con il cda già scaduto, la conferenza dei capigruppo, nel corso della riunione del 22 luglio, ha deciso però di riaprire i termini dell’avviso per la designazione del componente abruzzese con scadenza spostata in avanti al 29 settembre, e la comunicazione è stata pubblicata sul Burat del 30 luglio.

Ed è qui spuntata l’ipotesi di una nuova favorita, l’avvocato teramana Arianna Fasulo.

Nel frattempo il Ministero della Salute, con nota a firma del Ministro Orazio Schillaci il 6 agosto ha designato componente di cda Sara Accili, che vanta una laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata all’Università politecnica delle Marche, conseguita dopo la laurea triennale in Scienze biologiche Università dell’Aquila, con una abilitazione all’insegnamento conseguita all’

Università Telematica E-Campus.

E’ attualmente consulente a contratto esterna, tramite la società regionale Abruzzo progetti, presso il dipartimento Infrastrutture della Regione, precisamente nel servizio Opere marittime, per il monitoraggio della qualità delle acque.

A proposito di competenze veterinarie, ha svolto un tirocinio come biologa da marzo a maggio 2021 presso l’Izs, nell’ambito del progetto di studio sulle caratteristiche biologiche e molecolari del batterio Listeria Monocytogenes.