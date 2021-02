IZSAM TERAMO, MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA

TERAMO – Mercoledì 3 febbraio 2021, nel Centro Internazionale per la Formazione e l’Informazione Veterinaria, Cifiv, di Colleatterrato Alto (Teramo), si tiene la cerimonia di posa della prima pietra del polo tecnico della nuova sede dell’Izs dell’Abruzzo e del Molise.

A partire dalle ore 11:30 si susseguiranno gli interventi del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del direttore generale della Dgsaf del Ministero della Salute, Pierdavide Lecchini, del consigliere del direttore generale dell’Oie, Romano Marabelli, e del dg dell’Izsam, Nicola D’Alterio; per terminare con la benedizione del Vescovo della Diocesi Teramo-Atri, S.E. monsignor Lorenzo Leuzzi.

“Un nuovo polo tecnico adeguato a una realtà in forte sviluppo come la nostra è centrale per consolidare il ruolo dell’Istituto nel settore scientifico e della ricerca, in ambito nazionale e internazionale” ha dichiarato il DG Nicola D’Alterio, “Le nuove strutture, complete di laboratori di ultima generazione, ci permetteranno di far fronte meglio alle richieste del territorio e dell’intero Paese, dare una risposta più forte e immediata alle emergenze, come sta accadendo oggi con la pandemia da Covid-19, nonché aprirci ancor più a collaborazioni scientifiche internazionali strategiche nel settore della sanità pubblica. “È significativo – ha aggiunto il dott. D’Alterio – che la costruzione del primo lotto funzionale prenda avvio nel 2021, nell’ottantesimo anno di vita del nostro Ente che dal 1941 di strada ne ha fatta davvero tanta. Il mio ringraziamento va al Ministero della Salute, alla Regione Abruzzo, al Comune e alla Provincia di Teramo, a tutte le Istituzioni che hanno creduto in noi permettendoci di crescere ed espanderci sotto l’aspetto strutturale. In un giorno come questo ci tengo a rimarcare l’impegno costante e la forte abnegazione delle donne e degli uomini dell’Istituto, nessuno escluso, senza la loro spinta propulsiva non saremmo stati in grado di arrivare a tagliare questo prestigioso traguardo”.

La costruzione del primo lotto funzionale del polo tecnico di Colleatterato Alto, aggiudicata dal Consorzio “Ciro Menotti”, è finanziata con i fondi Masterplan della Regione Abruzzo per 15 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di euro dell’IZSAM: per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Entro la primavera del 2022 è prevista la realizzazione della “camera stagna”, un edificio su tre livelli con un laboratorio di massima sicurezza per la lavorazione di campioni biologici e procedure diagnostiche all’avanguardia, completo di impianti destinati alla gestione del laboratorio stesso. Si tratta di una delle “tre dita” del progetto originario della nuova sede, la disposizione planimetrica fa infatti assomigliare l’edificio a una mano appoggiata sul terreno con il palmo contro la terra e le dita leggermente divaricate. Nell’area di Colleatterrato sono già stati realizzati gli stabulari per grandi animali con fondi dell’Ente.

Il piano strategico di sviluppo del nuovo polo tecnico di Colleatterrato prevede un altro cantiere, finanziato dal cosiddetto Masterplan B per un valore di 10 milioni di euro, relativo al secondo lotto, e un terzo lotto finanziato con 13 milioni di euro dal Ministero della Salute: “tre dita” integrate e funzionalmente collegate tra loro per soddisfare appieno le esigenze istituzionali e contingenti della sanità pubblica veterinaria regionale, nazionale e internazionale, garantendo l’ottimizzazione dei processi e il conseguente miglioramento delle performance tecnico-scientifiche.

Nella sede centrale di Campo Boario è stato avviato un processo di restauro e riqualificazione degli stabili storici, finalizzato alla creazione di un polo servizi con tutte le aree organizzative di supporto alla Direzione: dai servizi amministrativi all’Information Technologies fino alla nuova Officina Farmaceutica, i cui lavori sono in corso e per la quale si prevedono ulteriori sviluppi per il potenziamento produttivo.

La cerimonia di posa della prima pietra di mercoledì 3 febbraio sarà trasmessa in diretta sui canali Youtube e Facebook istituzionali:

