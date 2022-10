IZSAM TERAMO, VISITA SENATORE SIGISMONDI (FDI): “ECCELLENZA INTERNAZIONALE”

TERAMO – “L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘Giuseppe Caporale’ rappresenta una eccellenza nel settore della ricerca, della sanità pubblica e veterinaria e della tutela ambientale. Nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare oltre i confini nazionali attraverso prestigiose collaborazioni con altre Nazioni, per non parlare del fondamentale ruolo rivestito durante la pandemia, in termini di ricerca, diagnosi, analisi dei dati e lotta al coronavirus. Non è un caso, infatti, la recente designazione dell’IZSAM quale laboratorio di riferimento dell’Unione Europea per la Rift valley fever, una malattia trasmessa, agli animali e all’uomo, dalle zanzare”.

È quanto dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, in visita questa mattina nella sede centrale a Teramo, in cui ha incontrato il direttore generale, Nicola D’Alterio, il direttore amministrativo, Lucio Ambrosi ed il consigliere di amministrazione, Piero Di Giulio Enzo, alla presenza anche del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale abruzzese, Umberto D’Annuntiis e del consigliere comunale di Teramo, Pasquale Tiberi.

“Numerosi sono stati gli argomenti affrontati – riferisce il senatore – soprattutto in merito allo sviluppo di ulteriori competenze dell’Istituto. L’incontro è stato anche occasione di visita al cantiere in atto per la realizzazione della nuova sede che permetterà all’IZSAM di dotarsi di laboratori ancor più sofisticati e all’avanguardia e, dunque, di implementare le proprie potenzialità. Un’opera dal costo complessivo di 105 milioni di euro, cofinanziato dal Ministero della Salute, dalla Regione Abruzzo e da fondi propri dell’Ente”.

“Un’eccellenza internazionale di cui l’Abruzzo va fiero e il mio ringraziamento va, oltre che alla dirigenza, a tutto il personale medico-scientifico per l’encomiabile lavoro che svolge”, conclude.