JACOPO VASAMÌ: LA STELLA NASCENTE DEL TENNIS ABRUZZESE SOSTENUTA DA INTESA SANPAOLO

Jacopo Vasamì, diciassettenne, numero 4 al mondo nella categoria Junior, sta emergendo come uno dei talenti più brillanti del tennis italiano. Nato ad Avezzano, L’Aquila, si unisce ai ranghi dei campioni sostenuti da Intesa Sanpaolo, tra cui figurano Jannik Sinner e Jasmine Paolini. La traiettoria della carriera di Vasamì è stata rapida, caratterizzata da ottime performance sui palcoscenici nazionali e internazionali. La sua precoce promessa ha attirato l’attenzione di sponsor e accademie di tennis, che vedono in lui un giocatore capace di passare con successo dalle competizioni junior al circuito professionistico, mantenendo alta la reputazione dell’Italia nel produrre talenti di livello mondiale.

Il percorso di allenamento di Vasamì è iniziato in giovane età. A dodici anni e mezzo si è trasferito alla Rafa Nadal Academy a Marbella. Il trasferimento gli ha fornito accesso a coaching di livello mondiale, strutture e ambienti competitivi che hanno accelerato il suo sviluppo. Ora vive e si allena a Roma sotto la guida di Fabrizio Zeppieri, perfezionando la sua tecnica e apprendendo gli approcci tattici che definiscono il tennis moderno. La combinazione di disciplina spagnola e flair italiano ha conferito a Vasamì uno stile di gioco unico, bilanciando colpi potenti con movimenti strategici in campo.

Nato il 19 dicembre 2007, Vasamì beneficia di un vantaggio fisico con i suoi 1,93 metri di altezza. Questo migliora notevolmente il suo servizio e il suo dritto. Questi punti di forza sono già diventati i suoi colpi d’autore, anche se il suo rovescio rimane un’area su cui concentrarsi per il miglioramento. Allenatori e osservatori concordano sul fatto che con un continuo affinamento, il suo rovescio può eguagliare la potenza e la consistenza degli altri suoi colpi. Il suo profilo fisico, unito a una routine di allenamento disciplinata, lo posiziona bene per le esigenze sia dei tour professionali junior che senior.

L’anno 2025 ha segnato un punto di svolta nella carriera di Vasamì. La sua vittoria al prestigioso Torneo Bonfiglio a Milano ha messo in luce la sua capacità di competere contro i migliori junior a livello globale. Allo stesso tempo, la sua partecipazione a tornei professionistici come il Milan Challenger ha dimostrato che può tradurre il successo junior nel circuito senior. Questi risultati hanno anche contribuito al suo ingresso nel ranking ATP, segnalando che non è più solo un talento promettente, ma un professionista emergente in grado di influenzare gli esiti a livelli più alti.

La partnership di Vasamì con Intesa Sanpaolo sottolinea l’impegno costante della banca nel coltivare giovani talenti sportivi. La sponsorizzazione continua il modello stabilito con Sinner nel 2021, riflettendo una strategia a lungo termine di supporto agli atleti nel loro passaggio da junior promettenti a professionisti affermati. Offrendo sia sostegno finanziario che visibilità, la banca aiuta gli atleti a concentrarsi sull’allenamento e sulla performance. Per Vasamì, l’associazione rappresenta sia un voto di fiducia che una piattaforma per acquisire visibilità su scala internazionale, aspetto cruciale per assicurarsi inviti a tornei e opportunità di sponsorizzazione.

Allenamento a Roma consente a Vasamì di sfruttare l’infrastruttura tennistica competitiva italiana. Le partite regolari contro i migliori coetanei nazionali e l’esposizione a tecniche di coaching internazionali sono fondamentali per il suo sviluppo. La cultura del tennis italiana, unita a metodi di allenamento avanzati, aiuta i giovani giocatori ad adattarsi rapidamente alle aspettative professionali. Allenatori come Zeppieri non enfatizzano solo le abilità tecniche, ma anche la resilienza mentale. Essi assicurano che giocatori come Vasamì possano gestire le pressioni del gioco in torneo e mantenere prestazioni costanti in diverse condizioni.

Lo stile di gioco di Vasamì ha già attirato paragoni con alcune delle attuali stelle italiane. Il suo forte servizio e dritto, insieme a una crescente consapevolezza tattica, lo rendono un avversario temibile sia su campi in cemento che su terra battuta. Gli analisti notano che il suo approccio strategico gli consente di sfruttare le debolezze degli avversari. La sua presenza fisica assicura che possa sostenere scambi ad alta intensità. Man mano che acquisisce esperienza nel circuito professionale, si prevede che ulteriori miglioramenti nella consistenza e nell’esecuzione del rovescio eleveranno la sua competitività a livelli internazionali.

I suoi successi si riflettono sempre più nel riconoscimento internazionale. La partecipazione a tornei sia junior che professionali ha aiutato Vasamì ad accumulare punti, migliorare i ranking e costruire un profilo che attira sponsor e organizzatori di tornei. La combinazione di allenamento domestico e competizione internazionale garantisce uno sviluppo completo, con un’esposizione a diversi stili di gioco. Questo mix di esperienze è vitale per un giovane atleta che aspira a passare con successo alle competizioni a livello ATP, mantenendo una crescita costante nelle abilità e nella fiducia.

Per la comunità tennistica italiana, Vasamì rappresenta sia continuità che rinnovamento. Seguendo le orme di giocatori come Sinner e Paolini, egli è un esempio della prossima generazione di atleti in grado di sostenere la reputazione competitiva dell’Italia a livello globale. La sua ascesa dimostra l’importanza dell’allenamento precoce, dell’esposizione internazionale e del sostegno costante da parte di istituzioni come Intesa Sanpaolo. Tifosi, allenatori e sponsor seguono da vicino i suoi progressi, consapevoli che potrebbe diventare uno dei giocatori di riferimento dell’Italia nei prossimi anni.