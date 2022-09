JAZZ ITALIANO PER LE TERRE DEL SISMA: L’AQUILA CAPITALE DELLA MUSICA, CON 200 ARTISTI IN SCENA

L’AQUILA “Il Jazz italiano per le terre del sisma” torna anche nel 2022 con un’edizione che rafforza l’impegno in prima linea nelle terre del cratere delle quattro regioni coinvolte – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – confermando il coinvolgimento e l’organizzazione della Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” e il coordinamento operativo dell’associazione Jazz all’Aquila.

L’evento è promosso e sostenuto dal Ministero della cultura, il Comune dell’Aquila-Progetto Restart, è promosso da Regione Abruzzo, con il sostegno del Main Sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di NuovoIMAIE, di Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, dei molti partner tecnici coinvolti.

Il progetto ha presto vita, come ormai da tradizione, il 27 agosto a Camerino con un evento musicale che ha dato inizio alla quarta edizione del Cammino solidale (una settimana di concerti e trekking nel cuore delle Terre del Sisma tra le regioni sopracitate), per avviarsi alla conclusione ne centro storico dell’Aquila, con due giornate piene di grandi concerti (3 e 4 settembre).

La direzione artistica, come scelto dalla Federazione già dal 2020, vede tre diverse voci che si sono impegnate per quasi un anno a costruire il programma delle due giornate: quest’anno, infatti, la triplice firma sul calendario è di Riccardo Brazzale (musicista, direttore artistico Vicenza Jazz Festival), Claudio Filippini (musicista) e Francesco Mariotti (direttore artistico Pisa Jazz).

L’edizione del 2022 vede l’omaggio a Pier Paolo Pasolini e Charles Mingus – dei quali si celebrano i 100 anni dalla nascita – evidente già dal titolo scelto per la manifestazione dalla direzione artistica “In molti sogni, la verità che è in noi”; omaggio che si concretizzerà in un programma aperto alla ricerca artistica, il filo rosso che lega idealmente questi due giganti del ‘900, all’elogio della diversità, al viaggio che, dando spazio a molti musicisti eccellenti, attraverserà i “molti sogni” del Jazz Italiano.

Numerosi saranno i progetti dedicati ai due artisti a partire da “100 Comizi d’Amore” di Giovanni Guidi, Silvia Bolognesi & Emanuele Parrini “Mingus 100”, Furio Di Castri Quintet “Furious Mingus”, passando per il progetto “Le Nuvole di Pier Paolo” con Daniele Sepe, Flavio Boltro e altri importanti musicisti, Luca Bulgarelli & Jacopo Ferrazza “Mingus Project”, Robert Bonisolo Quartet feat. Anna Zago “PPP PIG BAND” e la grande Fonterossa Open Orchestra diretta da Silvia Bolognesi in “Mingus Mingus Mingus”.

Da sottolineare anche l’importante lavoro di tutte le associazioni che fanno parte della Federazione per apportare un arricchimento alla manifestazione, con la realizzazione di eventi collaterali, concerti, incontri, progetti multimediali, laboratori per l’infanzia, supporto organizzativo: l’associazione dei Musicisti Italiani di Jazz, quella dei festival I-Jazz, Italia Jazz Club, associazione Il Jazz va a scuola insieme all’associazione delle etichette indipendenti di jazz (ADEIDJ) e dei fotografi italiani di jazz (AFIJ) hanno contribuito a creare e consolidare quella visione diversificata, aperta e integrata voluta dalla direzione artistica portando ognuno la propria parte, la propria esperienza, e sottolineando così il ruolo della Federazione, da sempre impegnata nella grande manifestazione portata avanti nel rispetto di solidarietà, inclusione, coralità.

Il programma inizierà il sabato pomeriggio (3 settembre), dalle ore 16, alla Fontana delle 99 Cannelle per l’arrivo del Cammino Solidale.

Saranno oltre 200 i musicisti coinvolti anche nel 2022 nelle varie location, con rinnovata attenzione ai progetti delle nuove generazioni, alle produzioni originali e ai diversi linguaggi musicali; main stage in Piazza Duomo, dove la sera di sabato 3 settembre si esibirà Enrico Rava, in un atteso ritorno sul palco centrale dell’Aquila, insieme alla giovane violinista Anais Drago, la Big Band del Conservatorio A. Casella dell’Aquila, Furio Di Castri Quintet “Furious Mingus”, il progetto speciale “Le Nuvole di Pier Paolo”, i Funk Off e l’ensemble Odwalla diretta da Massimo Barbiero. Domenica 4 settembre gran finale con Franco D’Andrea e Dj Rocca a chiudere il ricco programma della giornata, in Piazza Duomo.

Confermate, come già preannunciato, anche le attività curate dalle altre associazioni della Federazione, in particolare: Italia Jazz Club, presieduta da Rosario Moreno, curerà il programma del jazz club, sabato 3 settembre, con tre concerti curati ad hoc per la manifestazione e l’attesa jam session serale che animerà Piazzetta del Sole fino a tardi.

Attesi importanti nomi del jazz italiano come: Dario Carnovale, Lorenzo Conte, Enrico Morello, Vito Quaranta, Vince Abbracciante, Giorgio Vendola, Helga Plankensteiner per citarne alcuni.

L’Associazione Il Jazz va a Scuola, presieduta da Catia Gori, consolida la propria presenza all’Aquila con un importante programma di laboratori, compreso un laboratorio orchestrale, dedicati a neonati, bambini e ragazzi (da 0 a 19 anni) organizzati presso l’Auditorium del Parco in collaborazione con IC Mazzini, IC Patini e il Liceo Musicale (dettagli nel programma allegato).

L’associazione dei festival, I-Jazz (Corrado Beldì il presidente) conferma la propria partecipazione nel coadiuvare e gestire i palchi durante le due giornate della manifestazione grazie ai numerosi direttori artistici associati che saranno presenti, figure storiche da anni al fianco dell’organizzazione; l’associazione dei musicisti italiani di jazz, MIdJ, ha lavorato per individuare alcuni degli artisti che si esibiranno durante le due giornate attraverso bandi dedicati, musicisti che verranno promossi e sostenuti da tutto il direttivo dell’associazione, presieduto da Alessandro Fedrigo, che sarà presente all’Aquila anche per incontrare e dialogare con gli artisti, promuovendo le attività dell’associazione e la nuova campagna di adesione 2023; previsto anche un MIdJ Meeting, il 4 settembre alle ore 15 con un breve speech a Piazza dei Gesuiti a prologo dell’esibizione del trio di Valentina Fin.

L’associazione dei fotografi (AFIJ, presidente Maurizio Magnetta) collabora con MIdJ alla realizzazione di performance multimediali dal vivo che vedranno il dialogo artistico tra fotografi e pianisti, uno scambio creativo basato sull’improvvisazione e sulla sensibilità reciproca. ADEIDJ (associazione delle etichette discografiche) invece inviterà il pubblico a “portare a casa” il jazz che ascolterà live durante la manifestazione. Grazie alla collaborazione con Qobuz verrà realizzata una stazione d’ascolto munita di cuffie per ascoltare una playlist ufficiale della piattaforma dedicata e curata dall’associazione presieduta da Federico Mansutti; sarà diffuso inoltre un QR code che regalerà tre mesi di ascolto gratuito su Qobuz.

Confermata anche la collaborazione con Alexanderplatz Jazz Club che organizzerà una sessione musicale a conclusione della manifestazione a Piazza Chiarino la sera del 4 settembre con la speciale AlexandetPlatz Jazz Orchestra diretta da Franco Piana e Paolo Vivaldi.

Tornerà anche ed esibirsi a “Il jazz italiano per le terre del sisma”, confermando quindi una collaborazione virtuosa, la band vincitrice del Conad Jazz Contest organizzato da Umbria Jazz e sostenuto da Conad: Five Angry Man, un quintetto nato nell’ambito di Siena Jazz e composto dal sassofonista Lorenzo Simoni, il trombettista Giacomo Serino, il pianista Pierpaolo Zenni, il contrabbassista Matteo Bonti e il batterista Mauro Patti.

Durante le due serate verranno anche conferiti i seguenti premi da parte della Federazione Il Jazz Italiano: Premio speciale Italia Jazz Club a Rosetta Jazz Club di Matera; Premio speciale Il Jazz Va a Scuola a Zoe Pia; il Premio speciale Associazione Etichette indipendenti di Jazz a Giovanni Bonandrini; il Premio Giovani Visionari a Giovanni Iacovella; il Premio speciale Associazione Fotografi Italiani di Jazz a Pino Ninfa; il Premio Gender Equality, dato in collaborazione con Associazione Jazz Mine per la prima volta in Italia, al Festival “Una Striscia di Terra Feconda” (menzione speciale al festival tutto al femminile Lucca Jazz Donna); il Premio Festival Italiano a Iseo Jazz; il Premio Nuove Direzioni a Fausto Savatteri, FestiValle dei Templi di Agrigento; il Premio Speciale a Roberto Masotti, consegnato a Silvia Lelli; il Premio alla Carriera a Franco D’Andrea.

Scarica la brochure: https://www.jazzallaquila.it/wp-content/uploads/2022/08/Il-jazz-italiano-per-le-terre-del-sisma-03-04-09-2022.pdf

IL PROGRAMMA 2022

SABATO 3 SETTEMBRE

Fontana delle 99 Cannelle

Arrivo Cammino Solidale 2022

16:00 | L’Orchestrino

Beppe Scardino (sax baritono), Glauco Benedetti (tuba), Filippo Ceccarini (tromba), Tony Cattano

(trombone), Daniele Paoletti (rullante), Simone Padovani (grancassa)

Viale delle Medaglie d’Oro (Parco del Castello)

16:30 | Giovanni Guidi “100 comizi d’Amore” (piano solo)

17:30 | Daniele Gorgone Trio

Daniele Gorgone (piano), Marco Piccirillo (contrabbasso), Pasquale Fiore (batteria)

18:30 | Jazz About Quintet

Carmine Ianieri (sax), Gianni Ferreri (tromba), William Di Mauro (piano), Nicola Di Camillo

(contrabbasso), Bruno Marcozzi (batteria)

19:30 | Mauro Negri Buds Quartet

Mauro Negri (clarinetto), Marcello Abate (chitarra), Gabriele Rampi (contrabbasso), Federico Negri (batteria)

Piazza Santa Margherita (Piazza dei Gesuiti)

17:30 | Blue Moka

Alberto Gurrisi (hammond), Emiliano Vernizzi (sax), Michele Bianchi (chitarra), Michele Morari

(batteria)

18:30 | Mauro de Federicis Trio “Turn the page”

Mauro De Federicis (chitarra), Gabriele Pesaresi (contrabbasso), Fabio Colella (batteria)

Chiostro Palazzo Cipolloni Cannella

17:00 Silvia Bolognesi & Emanuele Parrini “Mingus 100”

(duo contrabbasso e violino)

18:00 Luisiana Lorusso “Me Myself and Eye” (solo voce e violino)

Portici dei Quattro Cantoni

Street band itinerante dal pomeriggio | Funk Off

Paolo Bini, Nicola Cellai, Emiliano Bassi (tromba), Sergio Santelli, Tiziano Panchetti (sax contralto), Andrea Pasi, Claudio Giovagnoli (sax tenore), Giordano Geroni (sousaphone), Francesco Bassi (rullante), Alessandro Suggelli (cassa), Luca Bassani (piatti), Daniele Bassi (percussioni)

17:00 e 19:00 Family Conflict – future jazz hip hop jam

Paolo De Viti (voce), Pietro Borsò (batteria), Matteo Bonti (basso), Mauro La Mancusa (tromba),

Zeno Marchi (chitarra), Alessandro Froli (sax baritono), Andrea Bambini (tastiere)

Piazzetta del Sole, a cura di Italia Jazz Club

17:00 | Carnovale-Conte-Morello Trio

Dario Carnovale (pianoforte), Lorenzo Conte (contrabbasso), Enrico Morello (batteria)

18:00 | Forthyto – Radio Interference

Vito Quaranta (chitarra), Vince Abbracciante (fisarmonica), Giorgio Vendola (contrabbasso), Mimmo Campanale (batteria)

19:00 | Jelly Roll “The music of Jelly Roll Morton”

Helga Plankensteiner (sax baritono, voce), Achille Succi (clarinetto basso), Glauco Benedetti

(bassotuba), Michael Loesch (piano), Marco Soldà (batteria)

dalle 21:00 |jam session serale

Oratorio di Sant’Antonio dei cavalieri de Nardis

17:00 | Dimitri Grechi Espinoza (solo sax)

17.30 | Giovanni Hoffer & Alessandro Altarocca “I Love You Porgy”

Giovanni Hoffer (corno), Alessandro Altarocca (pianoforte)

Piazza Chiarino

18:00 | Antonio Ottaviano Quartet, musicista vincitore del Premio Massimo Urbani 2022

Antonio Ottaviano (sax), Giuseppe Sacchi (pianoforte), Vincenzo Quirico (contrabbasso), Sergio

Mazzini (batteria)

19:00 | Max Ionata 4tet

Max Ionata (sax tenore), Luca Mannutza (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso), Marcello Di Leonardo (batteria)

20:00 | Tommaso Cappellato – Collettivo Immaginario

Alberto Lincetto (fender rhodes, synths), Nicolò Masetto (basso elettrico, elettronica), Tommaso

Cappellato (batteria, percussioni)

21:00 | Dinamitri Jazz Folklore

Dimitri Grechi Espinoza (sax tenore), Beppe Scardino (sax baritono), Paolo Pee Wee Durante

(tastiere), Gabrio Baldacci (chitarra), Emanuele Parrini (violino), Simone Padovani (percussioni), Piero Gesuè (voce), Andrea Melani (batteria)

22:00 | TUN – Torino Unlimited Noise

Gianni Denitto (sax, effetti), Fabio Giachino (synth), Mattia Barbieri (batteria, drum pad, sax, synth, voce)

23:00 |Khalab DjSet

Piazza Duomo | Main Stage

Presenta: Alessandra Cafiero

18:00 / Big band del Conservatorio A. Casella dell’Aquila

Direzione: Massimiliano Caporale.

Giada Cartone, Giulia Scocco, Giorgia Caporale, Raffaele Di Nicola (voci); Marcello Balena, Emanuele Graziano, Lorenzo Tresca, Samuele Cocciolone, Lorenzo Calcani, Bruno Tatulli (sassofoni); Gabriele Mascitti, Giulio Filippetti, Tuzi Gianmarco, Guido Tomassetti (trombe); Angelo Petrelli, Giorgio Filippetti, Mattia Zamunaro, Dario Belli, Manuel Papetti (tromboni e tuba); Rodolfo Berardi (piano); Nicola Paparusso, Tiziano Gialloreto (chitarre); Simone Sulpizio (basso el.); Emanuele Continenza (contrabbasso); Marco Fiorenza, Francesco Giansante (batteria e percussioni). Gianluca Caporale, sax solista

19:00 | Furio Di Castri Quintet “Furious Mingus”

Furio Di Castri (contrabbasso), Achille Succi (sax contralto e clarinetto basso), Giovanni Falzone

(tromba), Fabio Giachino (tastiere e pianoforte), Mattia Barbieri (batteria).

20:00| Le Nuvole di Pier Paolo

Daniele Sepe (sax), Flavio Boltro (tromba), Emilia Zamune (voce e violino), Daniele Di Bonaventura, (bandoneon), Jacopo Mezzanotti (chitarre), Mario Nappi (pianoforte), Davide Costagliola (contrabbasso e basso elettrico), Paolo Forlini (batteria e percussioni).

21:00 | Enrico Rava & Anais Drago, progetto speciale

Enrico Rava (tromba), Anais Drago (violino, live electronics)

22:00 | Funk Off

Paolo Bini, Nicola Cellai, Emiliano Bassi (tromba), Sergio Santelli, Tiziano Panchetti (sax contralto), Andrea Pasi, Claudio Giovagnoli (sax tenore), Giordano Geroni (sousaphone), Francesco Bassi (rullante), Alessandro Suggelli (cassa), Luca Bassani (piatti), Daniele Bassi (percussioni)

23:00 | Odwalla

Massimo Barbiero (marimba, vibrafono, percussioni), Matteo Cigna (vibrafono, percussioni), Stefano Bertoli (batteria), Alex Quagliotti (batteria, percussioni), Doudù Kwateh (percussioni), Cheikh Fall (djembè, kora), Gaia Mattiuzzi (voce), Gloria Santella e Giulia Ceolin (danza)

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Casa dello Studente

12:00 | Dimitri Grechi Espinoza (sax solo)

Auditorium del Parco

15:00 | Concerto finale dei laboratori organizzati e coordinati da Il jazz va a scuola

Viale delle Medaglie d’Oro (Parco del Castello)

16:00 | Andrea Molinari 51

Andrea Molinari (chitarra), Alessandro Presti (tromba), Enrico Zanisi (pianoforte), Francesco

Ponticelli (contrabbasso), Enrico Morello (batteria)

17:00 | Bilico

Jacopo Fagioli (tromba), Nico Tangherlini (pianoforte)

18:00 |SisTREs & Paolo Di Sabatino Trio

Giorgia Zaccagni (voce), Grazia Bontempo (voce), Barbara Eramo (voce), Paolo Di Sabatino

(pianoforte e composizioni), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Glauco Di Sabatino (batteria)

19:00 | Alexander Platz Jazz Orchestra

Lewis Saccocci (piano), Diego Bettazzi (sax contralto), Riccardo Nebbiosi (sax baritono), Gabriele

Borro (sax tenore) Vittorio Cuculo (sax soprano), Eugenio Renzetti, Edward Arosemena (tromboni), Matteo Cutello (tromba), Giacomo Serino (tromba, flicorno), Giovanni Cicchirillo (batteria), Andrea Colella (contrabbasso), Lorenzo Corsi, Alessandro Pace (flauti), Tommaso Quaranta, Chiara Baldini, Ilaria Schiavon, Giulia Gentile, Silvia Bruno, Candido Amalia (violini), Moira Candeloro, Valentina Negroni (viole), Leonardo Bertozzi, Ludovica Centracchio (violoncelli). Direzione: Franco Piana, Paolo Vivaldi

Piazza Santa Margherita (Piazza dei Gesuiti)

15:00 | MIdJ Meeting

Incontro con il direttivo dell’Associazione Musicisti Italiani di Jazz

16:00 | Valentina Fin/Going Inside in collaborazione con MIdJ

Valentina Fin (voce), Luca Zennaro (chitarra), Marco Centasso (contrabbasso)

17:00 |Michele Polga Nica 4tet

Camilla Battaglia (voce), Michele Polga (sax), Rosa Brunello (contrabbasso), Evita Polidoro (batteria)

18:00 | Caterina Palazzi “Sudoku Killer”Caterina Palazzi (contrabbasso, composizioni), Sergio Pomante (sax tenore), Giacomo Ancillotto

(chitarra), Maurizio Chiavaro (batteria)

Libreria Colacchi

16:00 | Zago-Emili-Abate Trio “I’m Three”

Anna Zago (voce recitante), Rossano Emili (sax baritono e clarinetti)), Marcello Abate (chitarra)

Chiostro Palazzo Cipolloni Cannella

16:30 | Luca Bulgarelli & Jacopo Ferrazza “Mingus Project” (duo di contrabbassi)

17:30 | Furio di Castri “L’esigenza di andare verso il basso” (contrabbasso solo)

18:30 | Go the distance, in collaborazione con MIdJ

Michelangelo Scandroglio (contrabbasso), Luca Zennaro (chitarra, effetti)

Oratorio di Sant’Antonio dei cavalieri de Nardis

dalle 17:00, performance multimediale di 30’, in collaborazione tra MIdJ e AFIJ, con:

Guido Coraddu (pianista) e Paolo Soriani (fotografo) Alessandro Sgobbio (pianista) e Maurizio Magnetta (fotografo) Andrea Goretti (pianista) e Domenico Santonocito (fotografo)

Piazza Chiarino

15:30 | Gianluca Di Ienno “Stone of Awareness”

Gianluca Di Ienno (pianoforte), Jakub Ciwinski (basso), Olavi Louhivuori (batteria)

16:30 | Mr Noe

Andrea Bambini (pianoforte), Matteo Bonti (contrabbasso), Sergio Bolognesi (batteria), Mauro La

Mancusa (tromba), Alessandro Froli, Sigi Beare (sassofoni), Mario Petronzi (chitarra)

17:30 |Nico Gori Around Clarinet

Nico Gori – clarinetto e composizioni Ares Tavolazzi – contrabbasso Andrea Mucciarelli – chitarra Andrea Beninati – batteria Raffaele Pallozzi – piano Simone Padovani – percussioni

18:30 | Hey Scenario

Antonio Vitale (basso, voce, samples), Max Leggieri (moog, synth, voce), Michelangelo Del Conte

(batteria, synth)

19:30 | Five Angry Man, gruppo vincitore Conad Jazz Contest organizzato da Fondazione Umbria Jazz e Conad

Lorenzo Simoni (sax), Giacomo Serino (tromba), Pierpaolo Zenni (piano), Matteo Bonti

(contrabbasso), Mauro Patti (batteria)

Piazza Duomo | Main Stage

Presenta: Alessandra Cafiero

18:00 | Robert Bonisolo Quartet feat. Anna Zago “PPP PIG BAND”

Anna Zago(voce recitante), Robert Bonisolo (sax tenore), Marcello Abate (chitarra), Marc Abrams

(contrabbasso), Mauro Beggio (batteria) in coll. con Theama Teatro

19:00 | Fonterossa Open Orchestra – Mingus Mingus Mingus

Michela Lombardi, Linda Palazzolo, Aurora Loffredo, Emiliano Nigi, Susanna Ossola (voci),

Rita Cottardo, Emanuele Parrini, Steve Lunardi (violini), Virginia Banti (violoncello), Amedeo Verniani, Francesco Zaccanti (contrabbassi), Carlotta Vettori (flauto), Mauro Rolfini (clarinetto basso, clarinetto contrabbasso), Elena Maestrini (sax soprano), Sigi Beare, Tobia Bondesan (sax alti), Giorgio Gatto, Gianni Valenti, Alessandro Deiana (sax tenori), Francesco Salmaso, Chiara Martelli (sax baritoni), Marco Calcaprina, Filippo Ceccarini (trombe), Chiara Lazzerini, Tony Cattano Paolo “Pee Wee” Durante (tromboni), Francesco Arrighi (piano, tastiere), Eugenio Stella, Daniela Caroli (chitarre), Griffin Rodriguez (basso elettrico), Daniele Paoletti (turntable, elettronica), Sergio Bolognesi (batteria). Silvia Bolognesi: direzione

20:00 | Carolina Bubbico “Il dono dell’ubiquità”

Carolina Bubbico (voce), Giacomo Riggi (piano, moog), Dario Congedo (batteria), Filippo Bubbico

(basso), Chiara Corallo, Aurora Di Gregorio (voci)

21:00 | Franco D’Andrea meets Dj Rocca

Franco D’Andrea (pianoforte), Dj Rocca (drum machine, live programming)

LABORATORI (2-3 SETTEMBRE)

Programma delle attività realizzate dall’Associazione Il Jazz va a Scuola venerdì 2 e sabato 3 settembre. I laboratori saranno organizzati in alcuni degli istituti e delle scuole dell’Aquila (sedi in

fase di definizione)

IJVAS propone tre laboratori:

Laboratorio fascia 0-6 anni (ven fascia età 0-2 (9:45-10:45) , fascia età 3-4 (10:45 – 11:45), fascia età 5-6 (16:00) e sab fascia età 0-2 (9:45-10:45) , fascia età 3-4 (10:45 – 11:45), fascia età 5-6 (16:00) STEFANO BARONI (circular music) con la collaborazione di KATIA DI MICHELE (insegnante dei corsi prime note del conservatorio dell’Aquila) e di CINZIA LETIZIA D’AMICO (insegnante e pianista)

Laboratorio orchestrale fascia 12-14 (secondarie di I grado IC Mazzini e IC Patini) (presso IC Patini, ven e sab 09.00-12.30/15-18) UGO VIOLA (fisarmonicista) e PASQUALE INNARELLA (sassofonista) con la collaborazione di ANGELO BERNARDI (membro del direttivo IJVAS), di FLAVIA ESPOSITO (docente IC Mazzini AQ) e di GIANLUCA PIO (docente IC Patini AQ)

Laboratorio vocale fascia 15-19 (Liceo Musicale; ven 15.00-18.00 e sab 09-12.30/15.00-18.00) ALIEN DEE (beatboxer italiano) con la collaborazione di RITA ALLOGGIA (insegnante del liceo musicale, coordinatrice del coro e dell’ orchestra