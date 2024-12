JERRY CALA’ A SULMONA: “GHIOTTO DI CONFETTI E ARROSTICINI”, A SPAZIO PINGUE “UNA VITA DA LIBIDINE”

SULMONA – È ghiotto di confetti e di arrosticini e nel firmare il contratto ha preteso che durante la serata dello spettacolo che si terrà a Sulmona, nei locali di Spazio Pingue, gli organizzatori gli facciano trovare anche il piatto che è ormai diventato il simbolo dell’Abruzzo e il dolce che da sempre viene accostato alla Città di Ovidio: arrosticini e confetti di Sulmona di cui Jerry Calà diventa testimonial e consumatore.

Tutto pronto per lo spettacolo che l’attore e comico Jerry Calà terrà domenica 22 dicembre nei locali di Spazio Pingue in via Lamaccio.

Una serata quindi – si legge in una nota -, all’insegna del divertimento e del buon cibo, in perfetto clima pre-natalizio e la giusta occasione per incontrare e scambiarsi gli auguri con i tanti amici che torneranno a Sulmona per il Santo Natale.

E sarà un Natale diverso, insieme al testimonial per eccellenza delle Vacanze di Natale. che si esibirà in 70 minuti di esilarante spettacolo.

“Una vita da libidine”, questo il nome dello spettacolo, è un concert-show in cui Jerry Calà ripercorre le più formidabili canzoni dagli anni 70 ad oggi, alternandole con gag che faranno divertire tutto il pubblico presente. Il concert-show è interamente cantato e suonato dal vivo, e sta facendo registrare ovunque il tutto esaurito!

Jerry Calà durante il concert-show ripercorre i suoi 50 anni di carriera… Una storia che ha scritto alcune pagine del Cinema della commedia all’Italiana.

Per una serata ad alto tasso di charme e adrenalina. Le canzoni e la comicità al “Sapore di mare” sono quelle di Jerry Calà (protagonista del fortunato e indimenticabile film dei Vanzina), un uomo di spettacolo capace di vestire con eguale disinvoltura i panni dell’attore di cabaret, tv e cinema, e quelli del “crooner” che reinterpreta accompagnato dalla sua band il suo leggendario repertorio degli anni ’60, ’70 e ’80 alternando momenti di spettacolo musicale a gag esilaranti e irresistibili. Un giusto mix tra musica comicità e coinvolgimento del pubblico che Jerry Calà da abile crooner ed entertainer riesce a mescolare con il suo effervescente umorismo, sempre attuale.

Nel corso della serata che, come detto, si svolgerà a Spazio Pingue, il Ceo del prestigioso marchio di moda “Don The Fuller” Mauro Cianti, amico personale di Jerry Calà, premierà con un jeans la persona che indosserà il miglior outfit “Anni ’80.

Infatti tutta la serata sarà in stile “Anni ’80” con tavoli bistrot da appoggio con uscite a braccio della gastronomia preparata dai cuochi di Spazio Pingue. Ci sarà anche la possibilità di tavolo privé vicino al palco.

È possibile ancora acquistare gli ultimi biglietti negli uffici del Gruppo Pingue (Via Lamaccio, 2), ore 09:00-13:00 e 15:00-18:00 2. e online su ciaotickets al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/una-vita-da-libidine-jerry-cala

Per info e prenotazioni 0864-206000