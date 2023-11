JOB E ORIENTA: STUDENTI DI SULMONA ALLO STAND ABRUZZO A VERONA, ALLA SCOPERTA DEGLI ITS

VERONA – Gli studenti abruzzesi protagonisti allo stand della Regione Abruzzo a Job & Orienta, il salone della formazione e del lavoro in svolgimento alla Fiera di Verona.

Lo stand è stato attorniato dagli studenti del polo umanistico “Vico” e ‘Ovidio’ di Sulmona (L’Aquila), che, insieme con i docenti, hanno assistito alla presentazione dell’offerta di alta formazione degli Its abruzzesi.

“Per molti ragazzi è stata l’occasione per conoscere gli Its e la loro funzione – si legge in una nota della Regione – molti di loro non erano a conoscenza dell’ampia offerta formativa degli istituti tecnologici, ma soprattutto non erano a conoscenza delle grandi potenzialità di occupabilità e capacità di specializzazione. L’appuntamento di oggi a Verona ha in un certo senso recuperato un gap informativo importante”.

Oltre agli studenti di Sulmona, l’area espositiva della Regione ha accolto i responsabili degli Its abruzzesi, impegnati a Verona in un “tour de force” necessario per far conoscere il lavoro e le opportunità occupazionali dell’alta formazione in Abruzzo.

Domani e dopodomani ultimi due giorni della kermesse della Fiera di Verona. L’Abruzzo insieme con la Conferenza delle Regioni ha predisposto una serie di appuntamenti informativi sulle possibilità di occupazione e formazione tutt’ora in essere.