JOB&ORIENTA: SANTANGELO, “MODELLO DI COLLABORAZIONE TRA ITS E UNIVERSITA'”

VERONA – Al via a Verona Job & Orienta, la fiera della formazione e dell’orientamento professionale, che vede protagonista la Regione Abruzzo con un proprio spazio espositivo di circa 50 metri quadrati.

Per scelta dell’assessore alla Formazione e all’Istruzione, Roberto Santangelo, la Regione torna con una presenza importante alla fiera di Verona per presentare l’offerta formativa che “in tutti questi anni – sottolinea in una nota Santangelo – è cresciuta in maniera esponenziale, permettendo alle famiglie di avere un’ampia possibilità di scelta per i propri figli”.

Nasce dunque con questo obiettivo primario la collaborazione che da qualche anno Regione Abruzzo ha avviato con i sei ITS presenti in regione, che rappresentano l’avamposto dell’Alta formazione soprattutto per quegli studenti degli istituti professionali, e non solo, che decidono di acquisire competenze con ottime possibilità di impiego nel giro di un anno dal termine del corso.

In questa prima giornata gli ITS presenti sono: ITS Efficienza energetica dell’Aquila, l’ITS mobilità sostenibile di Ortona e ITS Turismo e Cultura di Mosciano Sant’Angelo.

Nei prossimi giorni arriveranno anche gli altri tre ITS regionali. Allo stand allestito dalla Regione Abruzzo oltre agli ITS sono presenti le università dell’Aquila e di Chieti Pescara che hanno organizzato punti informativi per intercettare le migliaia di studenti presenti alla fiera.

Ospiti della prima giornata dello spazio espositivo della Regione sono stati gli studenti dell’istituto professionale “A. Volta” di Pescara che, in mattinata, hanno assistito alla presentazione dell’offerta formativa dell’ITS Turismo e Cultura e, nel pomeriggio, a quelle dell’ITS mobilità sostenibile.

“La collaborazione con gli ITS e le università è indispensabile per presentare un’offerta formativa credibile – precisa l’assessore Santangelo – ma nello stesso tempo, grazie anche alla disponibilità del direttore regionale Massimiliano Nardocci, lavoriamo con l’ufficio scolastico regionale per mettere in contatto il mondo della scuola e delle famiglie con l’offerta formativa che possono garantire ITS e università. La nostra presenza a Job & Orienta deve avere questa chiave di lettura, ma soprattutto deve essere da riferimento per future iniziative comuni”.