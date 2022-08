JOVA BEACH, “NEANCHE IL RIMBORSO CARBURANTE”: VOLONTARI ANPAS RINUNCIANO A SERVIZIO A VIAREGGIO

VIAREGGIO – Non ci saranno volontari delle Pubbliche assistenze Toscane a effettuare il servizio sanitario durante il concerto di Jovanotti a Viareggio (Lucca), in programma il 2 e 3 settembre. E non presteranno servizio all’interno del cantiere per il montaggio del palco.

A darne comunicazione il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini. Il mega evento ha fatto tappa anche in Abruzzo con le due date di Vasto (Chieti), il 19 e 20 agosto.

“L’organizzazione si è presentata con una proposta economica – ha spiegato Bettini – che è stata ritenuta non dignitosa né adeguata per l’impegno e l’entità dell’attività da organizzare e che non serve neanche a ripagare il carburante per lo spostamento dei mezzi”.

“Non possiamo che essere d’accordo con la decisione delle nostre Pubbliche assistenze della Versilia – ha aggiunto – È assurdo che un evento organizzato a scopo di lucro come il Jova Beach Party, e legato a una delle rockstar nostrane che a più riprese ha manifestato sensibilità verso valori come la solidarietà e l’aiuto del prossimo, stanzi budget totalmente inadeguati per servizi essenziali come il soccorso sanitario. Non è una questione venale, ma di equità e dignità”.