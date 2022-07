JOVA BEACH PARTY A VASTO: AMBIENTALISTI ALL’ATTACCO, “ASSURDO TOMBARE FOSSO MARINO”

VASTO – Ancora polemiche per il Jova Beach Party, il doppio concerto di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, in programma il 19 e 20 agosto a Vasto marina, che ha ottenuto il via libera dalla Commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo e dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica l’autorizzazione.

A non demordere sono però plurime criticità ambientali secondo le associazioni LIPU, Stazione Ornitologica Abruzzese, Arci Vasto, Gruppo Fratino Vasto che terranno una conferenza stampa martedì a Pescara al bar-pasticceria Mary, per illustrare le osservazioni sulla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale del Jova Beach Party.

Inconcepibile, anticipano nella nota, che “nel 2022 su renda ‘calpestabile’ un corso d’acqua naturale come Fosso Marino tombandolo solo per realizzarvi sopra uno spettacolo. Ricordiamo che, a causa di una contestatissima e singolare norma regionale che affida ai comuni la competenza per tale procedura ambientale, sarà lo stesso comune, il principale fautore del concerto, a procedere alla valutazione della documentazione depositata dall’organizzazione del concerto.

“Tante le criticità sollevate, con palesi incongruenze rispetto a questioni rilevanti come, a mero titolo di esempio, lo stato ambientale di Fosso Marino, lo spostamento delle giostre in aree importanti per il Fratino, il disturbo acustico – prosegue la nota -. Riteniamo sconcertanti le dichiarazioni dell’amministrazione comunale che nel 2022, dopo decenni di chiacchiere sulla corretta gestione dei corsi d’acqua naturali, rivendica di aver reso Fosso Marino “calpestabile”. In caso di nubifragio che accadrà?”.

“Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle tante problematiche emerse in varie località italiane a causa dell’uso come luogo per grandi eventi delle spiagge, che non sono meri cumuli di sabbia inerte ma il sito dove vivono piante e animali sempre più rari”, conclude la nota.