JOVA BEACH PARTY A VASTO, TAMPONI E MASCHERINE GRATIS IN SPIAGGIA: IL PIANO “ANTI-COVID” DELLA ASL

VASTO – Si chiama “Protetti al concerto” l’iniziativa promossa dalla Asl Lanciano Vasto Chieti in occasione del Jova Beach Party in programma a Vasto il 19 e 20 agosto, durante il quale sarà allestita una postazione del Dipartimento Prevenzione per l’esecuzione dei tamponi e la distribuzione di mascherine, entrambe in forma gratuita.

Ma, come emerso nell’incontro di questa mattina a Chieti fra il direttore generale dell’azienda sanitaria, Thomas Schael, e il sindaco di Vasto, Francesco Menna, si stanno studiando anche altre forme di intervento, soprattutto per quanto riguarda la velocità dei soccorsi e il trasferimento tempestivo di pazienti per malori o infortuni di vario genere che dovessero verificarsi durante l’evento, in altri ospedali, dal momento che con l’affollamento che in estate si registra al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Pio” di Vasto si ritiene di non caricarlo ulteriormente.

E tra le ipotesi allo studio, la più funzionale appare l’utilizzo del treno, che permetterebbe di superare il traffico locale soprattutto nel momento del deflusso a fine concerto.

“L’azienda Tua si è resa disponibile a mettere a disposizione il mezzo gratuitamente, mentre al personale sanitario a bordo dovrebbe provvedere l’organizzazione”, dice Schael.

“D’altra parte in situazioni così affollate è d’obbligo predisporre un piano per gestire maxi emergenze, sempre auspicando che non si renda necessario. Ad ogni modo tutte le possibilità saranno vagliate giovedì prossimo in occasione della riunione dedicata che si terrà in Prefettura. Quello di garantire servizi in emergenza adeguati è un tema comune che sta a cuore a tutti, e sono certo che si arriverà a una soluzione condivisa”.