VASTO – Il maltempo, previsto in serata a Vasto (Chieti), rischia di cambiare i piani della prima giornata del Jova Beach Party, il mega concerto in spiaggia di Jovanotti.

In migliaia intanto sono già arrivati davanti al palco e qui il cantante ha spiegato: “È possibile che piova entro la fine del pomeriggio e potrebbe verificarsi un temporale intorno alle 20. Se dovessero esserci conferme in questo senso, vedremo di iniziare un po’ prima. Insomma, navighiamo a vista, come abbiamo sempre fatto”.