JOVA BEACH PARTY, D’ALESSANDRO (IV): “SINDACO SU PALCO RISERVATO, NOI IN MEZZO ALLA GENTE”

VASTO – “Faccio i complimenti al sindaco Francesco Menna per il Jova beach party. Spettacolare. Peccato per il palco della distanza, il palco riservato”.

Ad innescare una nuova polemica sul già discusso Jova beach party, il concerto di Jovanotti che con la tappa di ieri ha chiuso le due date sulla spiaggia di Vasto (Chieti), è il deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro che attacca il sindaco di Vasto, nonché presidente della Provincia, Francesco Menna, del Pd.

La stoccata di D’Alessandro, ex Pd ricandidato con il terzo polo di Iv-Azione, arriva a poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre: “Avreste potuto sventolare anche le vostre bandiere da lì sopra. Non cambia. Voi in altezza, noi alla base. Voi sopra noi mezzo alla gente!”.