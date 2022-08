JOVA BEACH PARTY: ECCO IL PROGRAMMA DELLE DUE TAPPE DI VASTO, ATTESE 40MILA PERSONE

VASTO – Approda, domani venerdì 19 e sabato 20 agosto, sul lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto, per il quindicesimo e il sedicesimo appuntamento, il Jova beach party, il mega show del cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, anticipato da settimane di polemiche per il suo impatto ambientale.

A seguire la nota dell’organizzazione.

IL GRANDE VELIERO DI LORENZO JOVANOTTI APPRODA A VASTO

Dopo aver conquistato il cuore di oltre 400 mila spettatori, il grande veliero del JOVA BEACH PARTY 2022 è finalmente pronto ad approdare, venerdì 19 e sabato 20 agosto, sul Lungomare Duca degli Abruzzi di VASTO per il quindicesimo e il sedicesimo appuntamento del viaggio di JOVA, sempre ricco di ospiti e sorprese. Attese nelle due giornate 40 mila persone.

Con LORENZO, una band eccezionale: Saturnino, al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kalifa Kone.

Sono ormai più di 160 gli ospiti nazionali e internazionali che hanno confermato il loro desiderio di essere al JOVA BEACH. I palchi sono tre, LORENZO accoglie il pubblico non appena aprono le porte (intorno alle 14:30) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage, per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage. In contemporanea inizia ad animarsi anche il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità!

Meta preferita dei fan è il corner in cui ad ora sono stati realizzati decine di migliaia di tatuaggi e scritte temporanee (Jova Writers) a tema JOVA BEACH PARTY, pensati in esclusiva per accompagnare gli spettatori in tutte le tappe del tour come vero e proprio ricordo delle emozioni vissute e per rendere ancora più colorata la festa del JBP (Alfaparf Milano).

Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione make up artist pronti a cimentarsi nei trucchi più pazzi dell’estate, che il pubblico ha dimostrato di gradire (Sephora).

Tra trucchi, acconciature e tatuaggi temporanei che riproducono quelli originali di LORENZO, la grande festa musicale di JOVA si sta trasformando in un raduno di cosplay, pronti a ballare e a cantare accomunati da uno stile unico e originale.

Non mancano inoltre giochi in acqua o sulla spiaggia (Estathé), esperienze nel Jovaverso (Tim) e docce rinfrescanti (Havaianas).

Tanta bella musica e tante BELLE STORIE festeggiate ad ogni data del tour! Storie d’amore, di coraggio, di felicità, di trasformazione e di meraviglia. Un appuntamento irrinunciabile per il pubblico del JOVA BEACH, che a metà pomeriggio, intorno al Kontiki Stage, festeggia con Lorenzo Gran Maestro di Cerimonia la Bella Storia scelta. Ad oggi, sei emozionanti matrimoni e una proposta, la testimonianza della squadra di Rugby fondata in ricordo dell’amico scomparso, il profondo legame tra la maestra e l’alunna nato ai tempi della scuola elementare, la grande impresa sportiva in bicicletta in Siberia, il racconto di una campionessa di canottaggio e di un cammino di Santiago. Belle Storie che hanno come colonna sonora le più belle canzoni di JOVA!

In concomitanza alla release del nuovo episodio discografico OASI, ha debuttato venerdì 8 luglio “L’estate adesso – Jova Beach Play”, il docubeach a più voci realizzato in collaborazione con RaiPlay per raccontare la festa più lunga dell’estate.

Ogni venerdì un nuovo episodio, in ogni puntata un narratore d’eccezione – Sammy Basso, Benny Benassi, Frankie HI-NRG MC, Pierluigi Pardo, Riccardo Luna e Teresa Ciabatti per le prime sei, Giovanni Cupidi per la settima disponibile da domani 19 agosto – per raccontare i momenti più belli, originali ed esclusivi vissuti sulla spiaggia e nel backstage del JBP di Roccella Jonica.

Punti di vista diversi per vivere e far vivere la musica, il ballo, gli ospiti, le suggestioni e le emozioni al ritmo di LORENZO. “L’estate adesso – Jova Beach Play” è il nuovo progetto ideato da LORENZO JOVANOTTI per RaiPlay dopo il grande successo di Non voglio cambiare pianeta, nuovo viaggio dentro alle feste dell’estate, scritto con Federico Taddia, regia di Michele “Maikid” Lugaresi.