JOVA BEACH PARTY: PER ACCEDERE A VASTO MARINA SERVIRA’ IL PASS

VASTO – In occasione del Jova beach Party, per accedere a Vasto Marina (Chieti) sarà necessario munirsi di Pass.

A comunicarlo, in una nota, il Comune di Vasto che fa sapere che nei giorni del 19 e 20 agosto nelle fasce orarie non autorizzate alla circolazione sarà percorribile esclusivamente a piedi ed in bici.

Il pass sarà utilizzabile esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

-dalle ore 20:00 del 18/08/2022 alle ore 10:00 del 19/08/2022

– dalle ore 06:00 del 20/08/2022 alle ore 10.00 del 20/08/2022

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Residenti/domiciliati in immobile con parcheggio privato;

Fornitori per carico e scarico merci;

Diversamente abili;

Ospiti e clienti di strutture alberghiere e ricettive;

Dipendenti e lavoratori delle attività commerciali e ricettive di Vasto Marina

COME RICHIEDERLO

Procurarsi il modello Sul sito del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it (sezione Polizia Locale, modulistica) presso il Comando della Polizia Locale in Piazza Rossetti presso Ufficio IAT in Piazza Rodi a Vasto Marina

DOPO AVER COMPILATO IL MODELLO E ALLEGATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CONSEGNARLO IN UNO DEI SEGUENTI PUNTI:

Presso ufficio IAT in Piazza Rodi (vicino chiesa Stella Maris) Presso il Comando Vigili in Piazza Rossetti Direttamente online al seguente indirizzo di posta elettronica jovavasto@comune.vasto.ch.it

LA RICHIESTA PER IL PASS DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20:00 DEL 17 AGOSTO DOVE RITIRARLO

Il pass deve essere ritirato nello stesso posto dove è stata consegnata la richiesta.

Nello specifico caso in cui la richiesta è stata presentata online il pass potrà essere ritirato presso lo IAT di Piazza Rodi a Vasto Marina.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL PASS POTRANNO ACCEDERE A VASTO MARINA DALLE ORE 20:00 DEL 18 AGOSTO ALLE ORE 10:00 DEL 19 AGOSTO E DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 10:00 DEL 20 AGOSTO.