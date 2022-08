VASTO – Da un lato le animate discussioni sull’impatto ambientale, dall’altro l’imponente macchina organizzativa che ha coinvolto a più livelli numerosi enti ed istituzioni: tutto pronto a Vasto, in provincia di Chieti, per il Jova beach party, il mega concerto delle polemiche che approda sul blindatissimo Lungomare Duca degli Abruzzi per il quindicesimo e il sedicesimo appuntamento del viaggio di Jovanotti, oggi e domani.

Quarantamila le persone attese in spiaggia nelle due giornate.

Un evento che, come anticipato, ha visto una grande mobilitazione a livello regionale, a cominciare dal Comune di Vasto, guidato dal sindaco Francesco Menna, che è anche presidente della Provincia; passando per la Asl di Chieti, che offre la possibilità di sottoporsi a test covid gratuiti a turisti, cittadini di Vasto e al pubblico del Jova beach party; e poi ancora dalla collaborazione tra Regione Abruzzo, Tua, Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, 118 e Protezione Civile regionali, per l’inaugurazione del treno-ambulanza per garantire un presidio sanitario supplementare in occasione dell’evento.

Insomma è tutto pronto, ma non mancano, come nelle precedenti tappe nel resto del Paese, feroci polemiche per un concerto che si svolge sulla spiaggia con il rischio di arrecare danni notevoli ad un prezioso patrimonio ambientale, come lamentato in più occasioni da associazioni ed ambientalisti.

IL PROGRAMMA

I palchi sono tre, l’artista accoglie il pubblico non appena aprono le porte (intorno alle 14:30) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage, per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage. In contemporanea inizia ad animarsi anche il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività. Meta preferita dei fan è il corner in cui ad ora sono stati realizzati decine di migliaia di tatuaggi e scritte temporanee (Jova Writers) a tema #JOVABEACHPARTY, pensati in esclusiva per accompagnare gli spettatori in tutte le tappe del tour. Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione make up artist. Non mancano inoltre giochi in acqua o sulla spiaggia, esperienze nel Jovaverso e docce rinfrescanti.

𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗩𝗔𝗦𝗧𝗢 – 𝗩𝗔𝗦𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡𝗔

𝗡𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝟭𝟵 𝗲 𝟮𝟬 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝗻𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗲 gratuite che collegheranno Vasto con Vasto Marina 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗮 𝘃𝗶𝗮 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗽𝗶 e 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗩𝗶𝗮 𝗗𝗼𝗻𝗶𝘇𝗲𝘁𝘁𝗶, nei pressi della rotonda all’incrocio tra Via Istonia e la Statale 16.

𝗟𝗲 𝗻𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟰:𝟬𝟬.

𝐒𝐮𝐛𝐢𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨:

-𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟭 𝗲 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟵: l’itinerario verso Vasto Marina è limitato fino alla Rotonda all’incrocio tra Via Istonia e la Statale 16.

L’itinerario all’interno di Vasto resta invariato.

-𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟰 𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟴 nell’itinerario da Via Crispi verso la stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, i bus transiteranno sulla Statale 16 e non all’interno di Vasto Marina;

Dalla stazione di Vasto- San Salvo raggiungeranno Vasto transitando per San Salvo e la SP 181 (Villaggio Siv).

-Gli orari delle Linee 1,4, 8 e 9 potrebbero subire variazioni in base alle modifiche apportate e al traffico.

PARCHEGGI

I parcheggi destinati al pubblico del Jova Beach Party sono tutti a pagamento e sono i seguenti:

𝗣𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘𝗚𝗚𝗜 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗡𝗢𝗥𝗗

Zona Industriale Punta Penna /Punta Aderci .

Ex Campo volo (zona Incoronata).

Parco Moscato Via del Porto.

𝗣𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘𝗚𝗚𝗜 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗦𝗨𝗗

Zona industriale di San Salvo Contrada Piane S. Angelo

𝗡𝗔𝗩𝗘𝗧𝗧𝗘

Saranno a disposizione n. 37 bus navette che garantiranno gratuitamente il collegamento da via Crispi con

• Vasto Marina

• Stazione Vasto-San Salvo

• aree di parcheggio.