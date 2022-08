VASTO – Analogamente a quanto fece tre anni fa a Montesilvano, dopo una condizione momentanea di meteo incerto, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è risalito sul palco cantando ‘Piove’.

È così a Vasto (Chieti) ripreso il Jova Beach quando si è avuta la certezza che le condizioni sono progressivamente e velocemente migliorate. Quindi gli organizzatori hanno deciso di anticipare la ripresa. Poco prima delle 20, un’ora prima rispetto a quanto preventivato.

Intorno al palco ci sono i 20 mila attesi, ma rispetto alla giornata trascorsa in costume sono spuntati i kway. Antivento e felpe stanno però via via sparendo mentre ci si scatena per il djset.

Dal palco una voce infine ha gridato: “Una brutta e una bella notizia, la brutta è che ha fatto ‘qualche goccia’ la bella è che non ce ne andiamo”.

Scongiurato il rischio di pioggia sarà festa fino a tardi.