JUAN CARRITO, ACERBO: “UCCISO DAL MENEFREGHISMO DELLE ISTITUZIONI”

PESCARA – “Juan Carrito è stato ucciso dal menefreghismo delle istituzioni”.

Così in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ex consigliere regionale Abruzzo.

“‘Da tempo è evidente la necessità di porre adeguati limiti di velocità sui rettilinei che attraversano le zone dell’orso’. È una citazione da un’interrogazione che presentai in consiglio regionale, con Totò Saia, nel 2012 in cui chiedevamo di mettere in moto ‘immediatamente tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione della mortalità per cause antropiche’. Da anni si sa cosa va fatto ma non si fa”, chiosa Acerbo.