JUVENTUS-MILAN LEGENDS A ROSETO: ARRIVA ANCHE DEL PIERO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ospiterà Juventus Legends-Milan Legends.

L’appuntamento è per lunedì 20 giugno alle 20:30.

Saranno tanti gli ex campioni bianconeri e rossoneri tra i quali Alessandro Del Piero. Ha assicurato la sua presenza anche l’ex tecnico del Pescara ed ex difensore del Milan Massimo Oddo. Per la Juventus ci saranno Chimenti, Di Livio Pepe Ravanelli. Per il Milan, oltre a Oddo, Amelia, Ambrosini Giunti e Brocchi.

Mario Nugnes, sindaco di Roseto degli Abruzzi parla di grande evento: “Con un po’ di emozione, come primo cittadino, accolgo uno dei miei miti della mia adolescenza e poi della mia giovinezza, Alessandro Del Piero, il n. 10 della mia squadra del cuore, la Juve, che in qualche modo ha attraversato sportivamente tanti momenti della mia vita. Quando mi sono insediato uno dei miei primi incontri è stato proprio quello con Tiziana e Francesco Nardone, credo qualche settimana dopo e sono venuti per presentarmi le loro idee, in quella occasione dissi loro che avremmo dovuto lavorare per bene e dare il massimo per portare a Roseto eventi importanti, di qualità come questo”.

Lorena Mastrilli, assessore al Turismo, Commercio e Sport di Roseto: “Appena uscita la notizia dell’arrivo di una leggenda del calcio internazionale come Alessandro Del Piero, così come già avvenuto con Francesco Totti, abbiamo iniziato a ricevere messaggi e chiamate per sapere dove si potessero acquistare i biglietti e per sapere se c’erano ancora posti disponibili. Questo, come gli altri eventi in cartellone, porterà tanta gente a Roseto”.