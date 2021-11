KARATE, EUROCUP ISTRIA 2021: ORO PER L’AQUILANO FEDERICO ARNONE

L’AQUILA – Ancora due medaglie per l’aquilano Federico Arnone che sabato 13 novembre ha preso parte all’Eurocup Istria 2021, 22nd International Karate Tournament che si è svolto a Porec in Croazia.

L’atleta aquilano ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Seniores di kata dimostrando ancora una volta le sue capacità tecnico-tattiche e nella categoria Under21 una brillante medaglia di bronzo.

La competizione considerata banco di prova per la prossima gara di Coppa del Mondo che si svolgerà a Jesolo (Ve) a dicembre, ha permesso ad atleti di tutta Europa di confrontarsi nel circuito internazionale.

Federico, Campione Europeo in carica dopo la vittoria ai Campionati Europei EKF-WKF (European Karate Federation – World Karate Federation) di karate a squadre svoltisi a Tampere – Finlandia in agosto, ha continuato tenacemente i suoi allenamenti confermandosi con questo risultato atleta di alto valore a livello mondiale.

L’atleta, preparato dai maestri Francesco Maffolini e Benedetto Arnone, ha posto in primo piano la scuola italiana di karate che oramai ha tutti i presupposti per affermarsi a livello mondiale e avanzando le condizioni ottimali per il prossimo Campionato Europeo EKF in programma a Febbraio 2022.