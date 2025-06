KART: IL TERAMANO PICCIONI E’ CAMPIONE EUROPEO DELLA CATEGORIA KZ2 MASTERS

TERAMO – Il teramano Antonio Piccioni è campione europeo di kart. Il pilota abruzzese, classe 1988, si è imposto nella gara unica disputata nel weekend sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno, laureandosi campione continentale nella categoria KZ2 Masters.

Nella finale del Campionato europeo Fia Karting 2025 erano presenti tutti i big della specialità: da Davide Forè ad Angelo Lombardo, da Manuel Cozzaglio al campione uscente Riccardo Nalon. Piccioni, al volante del suo Tk Kart con motore Tm Racing, ha disputato una gara intensa e combattuta, caratterizzata da diversi colpi di scena. Su tutti, il ritiro per problemi meccanici di Nalon al sesto dei 18 giri previsti. Nel concitato finale, Forè e Lombardo sono entrati in contatto. Quest’ultimo, nonostante una breve uscita di pista, ha comunque chiuso terzo.

La vittoria si è decisa all’ultimo metro: Piccioni ha avuto la meglio su Habulin per appena 40 millesimi di secondo. Grande soddisfazione da parte del presidente dell’Aci Abruzzo, Carmine Cellinese: “Non è un caso che, proprio alla vigilia della competizione europea – sottolinea – abbiamo voluto ospitare Antonio Piccioni in piazza Martiri a Teramo, come testimonial tra i bambini delle scuole. Prima ancora di essere incoronato campione, Piccioni per noi rappresenta dedizione, sacrificio, costanza e attaccamento al territorio”.

“Non possiamo che rivolgergli – ha concluso Cellinese – il più grande in bocca al lupo per il prossimo obiettivo: il Campionato del Mondo, in programma a Franciacorta, in provincia di Brescia, dal 9 al 12 ottobre. L’intera comunità teramana è chiamata a sostenere questa nuova stella del motorismo sportivo”.