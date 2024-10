KEMIPOL DOPO IL ROGO: “ANALISI RASSICURANTI, ORA RIPARTIRE SALVANDO I POSTI DI LAVORO”

PINETO – La Kemipol, a fronte dell’incendio che ha devastato la fabbrica di Scerne di Pineto, nel teramano, interviene con una lunga nota per di rassicurare la popolazione.

“Come molte costruzioni realizzate tra il 1965 e il 1983” si legge nel comunicato, “anche Kemipol presentava una copertura in cemento-amianto, un materiale ampiamente utilizzato nell’industria per le sue proprietà fonoassorbenti, isolanti termiche e come barriera antifiamma. Tra i numerosi investimenti intrapresi dalla nuova proprietà per migliorare i livelli di sicurezza dell’impianto (come attestano le numerose certificazioni in merito), uno dei più significativi è stato lo smantellamento della vecchia copertura, sostituita con materiali isolanti di nuova generazione. Ironia della sorte, l’ultimo dei 14 autotreni, carico dei pannelli iso-ignifughi destinati alla sostituzione della copertura, ormai distrutta, è stato consegnato martedì 1° ottobre. Pannelli inutilizzabili perché tagliati a misura. Siamo consapevoli delle preoccupazioni dei cittadini e stiamo facendo tutto il possibile per scongiurare rischi per le persone che vivono e lavorano in prossimità del sito produttivo. Tuttavia, le analisi condotte dall’ARTA sono rassicuranti e la ASL, durante il sopralluogo di ieri, ha escluso la possibilità di contaminazione.

“È stata accertata una maggiore concentrazione di detriti di amianto sotto ciò che resta del capannone, mentre nelle aree circostanti è stata confermata la presenza di residui.” In seguito all’ordinanza del Sindaco, abbiamo incaricato una società altamente specializzata nella bonifica dell’amianto, che sta attualmente presentando un piano per l’inizio dei lavori tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani. Kemipol impiega attualmente oltre 40 persone e, con quasi 50 anni di attività, rappresenta uno dei motori di sviluppo e crescita della Regione Abruzzo”.

“Nel corso degli anni abbiamo affrontato numerose sfide, raggiunto traguardi importanti e ci siamo costantemente messi in discussione. Le formule di molti dei nostri prodotti sono state migliorate con particolare attenzione all’ambiente e siamo stati tra i primi a investire nella ricerca e sviluppo di diluenti e solventi a basso impatto ambientale a base acquosa, cercando di ridurre al minimo l’uso di prodotti petroliferi. La nostra priorità è ripartire in sicurezza, senza compromettere posti di lavoro e opportunità. Ringraziamo nuovamente le autorità per averci messo nelle condizioni di affrontare e risolvere questa grave situazione prima possibile”.