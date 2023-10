KHALED EL QAISI SCARCERATO “SOTTO CONDIZIONI”, RESTA A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ ISRAELIANE

ROMA – Khaled El Qaisi, il giovane italo-palestinese arrestato senza motivi in Israele il 31 agosto scorso mentre si accingeva a fare ritorno a casa con sua moglie e suo figlio dopo un periodo di vacanza trascorso a Betlemme, sua città di origine. Lo studente di lingue alla università “Sapienza” di Roma, cofondatore del Centro di documentazione Palestinese dell’Ateneo, è stato scarcerato “sotto condizione”.

La decisione è stata presa – riporta Today.it – dal tribunale di Rishon le Tzion.

El Qaisi – per la cui liberazione si sono mossi anche diversi cittadini aquilani ieri mattina, con un sit-in davanti la Prefettura – dovrà restare per sette giorni a disposizione delle autorità, con il passaporto lasciato in consegna.

La notizia è stata confermata dalla moglie Francesca Antinucci, molisana con legami familiari a Tempera, frazione dell’Aquila, nei giorni scorsi intervistata da AbruzzoWeb.it.