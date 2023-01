“KILIMANGIARO”: DOMANI SU RAITRE JUAN CARRITO E IL BORGO DI CASOLI

L’AQUILA – Abruzzo protagonista nella nuova puntata del “Kilimangiaro” in onda, domani 29 gennaio, alle 17.15 su Rai 3.

Prima la visita ad uno dei bellissimi borghi del nostro Paese, Casoli, in provincia di Chieti.

Poi Mario Tozzi farà conoscere meglio l’orso Juan Carrito, da poco scomparso a causa di un incidente stradale.

Un viaggio in Afghanistan con Federico Lodoli, e poi Panama e il Far West tra i racconti

In apertura, un collegamento per festeggiare l’impresa di un’amica del “Kilimangiaro”, Lola Delnevo che, con la sua handbike, è arrivata alla fine del mondo, in Patagonia.

L’egittologa Valentina Santini è la prima ospite in studio di Camila Raznovich, per parlare del suo libro “I segreti di Tutankhamon” e ascoltare i suoi consigli sulle cose imperdibili da vedere in Egitto.

In collegamento dalla sede Rai di Trento, la guida alpina Piergiorgio Vidi, con il quale si parlerà delle “imprese” di salvataggio del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico italiano.

Tra gli ospiti anche Marco Goldin, storico dell’arte e scrittore, considerato il più grande esperto di Van Gogh in Italia.

Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice.